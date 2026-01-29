Uhapšen sa kokainom pa suspendovan: Šef bijeljinskog Zavoda za statistiku udaljen iz službe do okončanja postupka

Republički zavod za statistiku privremeno je udaljio državnog službenika Miljana Vukovića.
Kako je navedeno, Zavod u skladu sa zakonom mora poštovati pretpostavku nevinosti, te će konačne odluke u vezi sa radnopravnim statusom moći donijeti nakon okončanja i u zavisnosti od ishoda krivičnog postupka.
U međuvremenu Zavod je organizovao rad u Odjeljenju Bijeljina i nastavlja nesmetano da obavlja poslove iz svoje nadležnosti.
Osnovni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor šefu bijeljinske Područne jedinice Zavoda za statistiku Republike Srpske Miljanu Vukoviću. On je uhapšen u akciji bijeljinske policije nakon što su kod njega pronađene dvije PVC kesice u kojima se nalazilo oko 110 grama kokaina.