Vatrogasci gase veći požar na farmi kod Bijeljine (VIDEO)

U semberskom naselju Gojsovac izbio je veći požar na farmi svinja čije je gašenje u toku.

Izvor: Bijeljina Danas

Na intervenciji su tri vatrogasna vozila, rečeno je u Vatrogasno-spasilačkoj jedinici u Bijeljini.

Požar je prijavljen u 17.10 časova.