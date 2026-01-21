Vatrogasci gase veći požar na farmi kod Bijeljine (VIDEO)

U semberskom naselju Gojsovac izbio je veći požar na farmi svinja čije je gašenje u toku.
Na intervenciji su tri vatrogasna vozila, rečeno je u Vatrogasno-spasilačkoj jedinici u Bijeljini.
Požar je prijavljen u 17.10 časova.
Hvala što ste poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
U semberskom naselju Gojsovac izbio je veći požar na farmi svinja čije je gašenje u toku.
Na intervenciji su tri vatrogasna vozila, rečeno je u Vatrogasno-spasilačkoj jedinici u Bijeljini.
Požar je prijavljen u 17.10 časova.
Crna hronika
| Pre 5 h
Crna hronika
| Pre 6 h
Crna hronika
| 20.01.2026.
Crna hronika
| 17.01.2026.
Politika
| Pre 1 min
Crna hronika
| Pre 7 min
Crna hronika
| Pre 1 h
Politika
| Pre 3 h
Društvo
| Pre 4 h
Svijet
| Pre 4 h
Crna hronika
| Pre 5 h
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Hvala što ste poslali vijest.
Društvo
| 07.01.2026.
Region
| 23.12.2025.
Putovanja
| 10.10.2025.
Region
| 17.08.2025.
Putovanja
| 21.06.2025.
MONDO reportaža
| 16.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Politika
| Pre 1 min
Svijet
| Pre 7 min
Crna hronika
| Pre 7 min
Region
| Pre 1 h
Crna hronika
| Pre 1 h
Region
| Pre 1 h
Svijet
| Pre 2 h
Politika
| Pre 3 h