Vatrogasci gase veći požar na farmi kod Bijeljine (VIDEO)

Autori SRNA 1 Autori Nikolina Damjanić
0

U semberskom naselju Gojsovac izbio je veći požar na farmi svinja čije je gašenje u toku.

Screenshot_2.jpg Izvor: Bijeljina Danas

Na intervenciji su tri vatrogasna vozila, rečeno je u Vatrogasno-spasilačkoj jedinici u Bijeljini.

Požar je prijavljen u 17.10 časova.

Bijeljina požar farma

