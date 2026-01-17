logo
Požar u centru Bijeljine: Izgorjela poslastičarnica

Požar u centru Bijeljine: Izgorjela poslastičarnica

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U poslastičarnici "San Marko" u centru Bijeljine noćas je izbio požar u kojem je pričinjena veća materijalna šteta, rekao je dežurni vatrogasac.

Izgorjela poslastičarnica u centru Bijeljine Izvor: Vatrogasna jedinica Bijeljina

Bijeljinski vatrogasci primili su dojavu noćas u 1.00 čas i do 2.30 časova uspjeli su da ugase požar.

"Čim je stigla prijava da gori u Ulici Nikole Tesle kod Zelene pijace, dva vozila i sedam vatrogasaca krenuli su na teren i do 2.30 časova uspjeli su da ugase požar", rekao je dežurni vatrogasac.

Pretpostavlja se da su uzrok požara električne instalacije oko šanka. 

(Srna)

