Požar u centru Bijeljine: Izgorjela poslastičarnica

U poslastičarnici "San Marko" u centru Bijeljine noćas je izbio požar u kojem je pričinjena veća materijalna šteta, rekao je dežurni vatrogasac.

Izvor: Vatrogasna jedinica Bijeljina

Bijeljinski vatrogasci primili su dojavu noćas u 1.00 čas i do 2.30 časova uspjeli su da ugase požar.

"Čim je stigla prijava da gori u Ulici Nikole Tesle kod Zelene pijace, dva vozila i sedam vatrogasaca krenuli su na teren i do 2.30 časova uspjeli su da ugase požar", rekao je dežurni vatrogasac.

Pretpostavlja se da su uzrok požara električne instalacije oko šanka.

(Srna)