Optuženi za smrt 11 korisnika doma za stare u Barajevu uskoro pred sudom: Isplivali strašni detalji optužnice

Viši sud u Beogradu zakazao je za 19. januar početak suđenja odgovornim licima Doma za smještaj starih i odraslih lica "Ivanović" u mjestu Veliki Borak, u Barajevu, koji se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara.

Izvor: Društvene mreže / printscreen

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u ovom slučaju za krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu optužilo direktora Doma za smještaj starih i odraslih lica "Ivanović" G.I, kao A.I i M.I., lica kojima su faktički povjereni svi poslovi iz nadležnosti direktora i odgovornog lica i to poslovi upravljanja, nadzora i drugi poslovi iz djelatnosti ovog pravnog lica.

Na početku suđenja bi optuženi trebalo da se izjasne o krivici i iznesu odbranu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, te da ih obaveže na plaćanje svih troškova postupka, kao i da im izrekne mjeru bezbjednosti - zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.

Sumnja se da oni nisu postupili po propisima predviđenim odredbama Zakona o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu, kojim je zabranjeno pušenje u prostorijama ustanova socijalne zaštite.

Pored toga oni nisu postupili po odredbama Zakona o pravima korisnika usluga privremenog smještaja u socijalnoj zaštiti, kojima je, između ostalog, predviđeno da je ustanova obavezna da korisnika smještaja blagovremeno upozna da mora da poštuje pravila ponašanja i organizacije života kod pružaoca usluga, a ukoliko ih korisnik ne poštuje i time ugrožava bezbjednost, zdravlje i život ostalih korisnika, da odluči o prestanku njegovog smještaja.

Nisu, kako je navedeno u optužnici, postupali ni u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite kojim je predviđeno obavezno prisustvo dva lica iz redova stručnih radnika ili stručnih saradnika i njegovateljica, koji bi bili angažovani u noćnoj smjeni u ustanovi i nisu obezbijedili prisustvo ovih lica.

Takođe nisu postupili u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, te nisu organizovali sprovođenje niza preventivnih mjera zaštite od požara.

Usljed svega toga oni su izazvali opasnost za život i tijelo korisnika ovog doma, pri čemu su olako držali da do smrti lica neće doći ili da će moći to da spriječe.

Tako je 20. januara prošle godine u ranim jutarnjim satima u trenutku kada je, pored korisnika Doma u objektu bio samo okrivljeni M. I. (koji nije ni stručni radnik, niti stručni saradnik, niti njegovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mjera zaštite od požara) u sobi u potkrovlju, koju je koristio korisnik doma M.D. došlo do kontakta užarenog predmeta (žara cigarete ili otvorenog plamena upaljača) sa zapaljivom materijom u zoni kreveta i do izbijanja požara koji je zahvatio unutrašnjost ove ustanove.

U objektu nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mjera zaštite od požara, usljed čega je zbog trovanja ugljen monoksidom i/ili opečenosti veće površine kože tijela nastupila smrt M. D, R. P, V. Ž, Z. S, N. I, L. B, Ž. S, Đ. I, V. S, M. F. i M. M.