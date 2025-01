"Požar je trajao najmanje 3 sata prije dojave": Iznijeti šokantni detalji tragedije u domu za stare u Barajevu

Požar u domu za stare u Barajevu je trajao tri sata.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Tragedija u domu za stare u Barajevu, gde je u požaru poginulo osmoro ljudi, a sedmoro je povrijeđeno, otvorila je niz pitanja o funkcionisanju, stanju i bezbjednosti ovakvih ustanova. Dom za stare u kom se dogodio požar, imao je važeću licencu, kako tvrde iz nadležnog ministarstva.

Požar se, kako se navodi u istrazi, dogodio u jednoj sobi korisnika doma u potkrovlju, kada je izbio usled kontakta užarenog predmeta sa zapaljivom materijom u zoni kreveta.

Iako je uzrok požara banalan žar od cigare, požar u staračkom domu je ipak ogromnih srazmjera po pitanju tragedije, pa je Nenad Jošić, načelnik Uprave za preventivnu zaštitu od požara i eksplozija u Sektoru za vanredne situacije MUP komentarisao to da kada su vatrogasci stigli na lice mjesta, vatra je već bila u razbuhtaloj fazi.

"To znači da je požar trajao najmanje tri, četiri sata. Naravno, zavisno od zapaljivih materijala možda i manje, ali kasna je dojava bila jer su vatrogasci stigli poslije 10 minuta što je izvanredno, skoro nemoguće, zbog udaljenosti objekta. U svakom slučaju, to govori da je požar trajao, a niko nije poslao dojavu, niti obavijestio da je požar nastao. To je ono što govorimo, i najveći požari se na početku mogu ugasiti i sa čašom vode, a poslije dva sata ni sto vatrogasaca ne može da pomogne", kazao je.

Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, je izneo tvrdnju oko toga šta je propust pa požar nije uočen blagovremeno.

"Ipak imamo informacije i sarađujem sa strukom, a pre svega udruženje dobije sve informacije, kada god smo željeli sastanak sa nadležnima, mi smo ga i dobili. Svi oni koji su slušali naše savete, kao i u doba korone, kada smo aktivno učestvovali, svako ko je slušao i primenjivao nije imao probleme. Dakle, sigurno da je ova situacija mogla mnogo bolje da se reši i sigurno da neko snosi odgovornost. Ne mogu da shvatim da je jedan bivši policajac sebi dozvolio propust da nema adekvatnu dojavu požara ili da se nešto pokvarilo, a možda je sve to imao kada se licenciralo. Tačno je ono da je najbitniji stalni kontroling, iako je prošlo licenciranje", objasnio je.

Jošić je pričao o inspekciji za objekte.

"Što se tiče MUP-a i Sektora za vanredne situacije, mi pravimo godišnje planove, a za ovu godinu je predviđeno 125 inspekcijskih nadzora za domove za stare. Želim da naglasim, došla inspekcija ili ne, korisnik i vlasnik objekta moraju da sprovode mjere koje su zakonom propisane. Moraju da imaju svijest o tome. Jednostavno, bezbjednost ne smije da se meri finansijskim sredstvima, pa da se na taj način uštedi", naveo je.

(Kurir/MONDO)