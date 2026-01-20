Poznat uzrok požara u Bijeljini: Preopterećenje mreže zapalilo trafo

Stanovnici bijeljinskog naselja Bogdanović plac ostali su jutros bez električne energije nakon što je na jednoj od trafo-stanica izbio požar.

Izvor: Screenshot/InfoBijeljina

Do požara na trafo-stanici u naselju Bogdanović plac, koji se dogodio jutros oko 8:10 časova, došlo je uslijed preopterećenja objekta i povećane potrošnje električne energije, saopšteno je iz preduzeća "Elektro-Bijeljina".

Na licu mjesta su odmah intervenisali pripadnici vatrogasne jedinice i policije, čime je spriječeno širenje vatre na okolne objekte. Od trenutka izbijanja požara, potrošači u ovom bijeljinskom naselju su bez snabdijevanja električnom energijom.

Ekipe "Elektro-Bijeljine" su trenutno na terenu i rade na otklanjanju kvara.