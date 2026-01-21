logo
Brza intervencija spriječila veću štetu u požaru na farmi kod Bijeljine

Brza intervencija spriječila veću štetu u požaru na farmi kod Bijeljine

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
0

Veliki požar izbio je na farmi svinja i ovaca u semberskom naselju Gojsovac, ali je brzom intervencijom komšija i vatrogasaca spriječena veća šteta. Požar je prijavljen u 17.10 časova, a uzrok još uvijek nije poznat.

Screenshot_2.jpg Izvor: Bijeljina Danas

Vlasnik farme, Dragan Ćirić, rekao je da je stoku uspio da sačuva:

"Svinja je bilo oko 30, ovaca 40, a jagnjadi oko 20. Srećom, nema povrijeđenih. Stoka je izbačena napolje", ispričao je Ćirić, dodajući da je nekoliko minuta ranije nahranio životinje i da je sve bilo normalno prije izbijanja požara, piše RTRS.

Na intervenciji su učestvovali vatrogasci i lokalni mještani, čime je spriječeno širenje požara i veće materijalne štete.

