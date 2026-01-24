FBI na nogama, uhapšen najveći bjegunac na svijetu: Kanadski olimpijac novi Pablo Eskobar, imao tone i milijarde

Uhapšen je najveći begunac od FBI-a, Kanađanin Rajan Veding, nekadašnji učesnik Zimskih olimpijskih igara koji je bio na čelu međunarodne organizovane grupe koja je švercovala desetine tona kokaina i zarađivala milijardu dolara godišnje.

Izvor: FBI

Bivši kanadski snouborder Rajan Veding, učesnik Zimskih olimpijskih igara 2002. godine, uhapšen je u velikoj akciji FBI-a. Bio je jedan od najtraženijih bjegunaca američkih vlasti, a akcija lociranja i hapšenja trajala je godinama i zvaničnici su je poredili sa onom u kojoj se "jurio" Pablo Eskobar, kolumbijski narko-don.

Veding se tereti da je veliki diler droge i da je krijumčario 60 tona kokaina iz Meksika u Los Anđeles. Njegova organizacija djelovala je širom Severne Amerike, kao i u drugim zemljama, a bila je i glavni snabjdevač Kanade kokainom. Procjena je da je imala godišnji prihod od milijardu dolara.

Povrh svega, Veding je osumnjičen i za ubistvo svjedoka u predmetu koji se vodi protiv njega.

Direktor FBI-a Keš Patel saopštio je da ne bi bilo hapšenja da nije bilo velike pomoći vlasti Meksika.

"Ovo hapšenje je rezultat ogromne saradnje i timskog rada sa vlastima Meksika. Posebnu zahvalnost izražavamo našim nevjerovatnim partnerima u Meksiku koji su ovo omogućili, predsednici Klaudiji Šajnbaum, sekretaru Harfuhu, ambasadoru Ronu Džonsonu i drugima".

Prema informacijama američkih vlasti, Veding je živio Meksiku od 2025. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!