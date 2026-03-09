Odgođen jedan meč četvrtfinala Kupa BiH

Utakmica u Bijeljini se neće igrati tokom ove sedmice, kako je planirano.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Tekuća nedjelja rezervisana je za revanš utakmice četvrtfinala Kupa BiH. Međutim, jedan duel prolongiran je za sljedeću sedmicu.

Naime, Radnik i Laktaši trebalo je da se sastanu predstojeće srijede u Bijeljini, ali je odlukom Takmičarske komisije susret u Bijeljini odložen za 17. mart. Podsjetimo, Laktaši će u tom meču braniti dva gola prednosti iz prve utakmice (2:0).

Sloga Meridian i Željezničar sastaju se sutra (utorak) u 18.30 u Doboju, a prvi meč odigran na Grbavici završen je minimalnim trijumfom Dobojlija (0:1).

Dan kasnije (srijeda) Zrinjski će dočekati GOŠK (16.30), uz prednost od jednog gola iz Gabele (1:2), dok se od 18.45 sastaju Velež i Sarajevo u Vrapčićima. U ovaj meč uz prednost ulaze "rođeni", koji su slavili (0:1) na najvećem bh. stadionu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)