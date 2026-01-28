Hapšenja širom Hrvatske: Osumnjičeni transportovali više od 300 kg droge

Hrvatska policija hapsi na području Zagreba i još tri županije, sedam lica, jedna firma i policajac obuhvaćeni su istragom da su učestvovali u transportu 130 kilograma kokaina i 190 kilograma marihuane.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Sedam lica sumnjiči se za transport droge, a firma i policajac iz Zagorja da su im u tom pomogli.

Akcija se sprovodi po nalogu Uskoka, a prema do sada dostupnim informacijama, počela je nakon što su dešifrovane poruke na "Skaj" aplikaciji.

Sumnja se da je više lica učestvovalo u sastavu zločinačkog udruženja i da su počinila krivična djela iz oblasti kriminaliteta droga, te korupcije, prenijeli su hrvatski mediji.

Iz Uskoka su naveli da će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o daljem postupanju.

(Srna)