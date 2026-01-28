logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenja širom Hrvatske: Osumnjičeni transportovali više od 300 kg droge

Hapšenja širom Hrvatske: Osumnjičeni transportovali više od 300 kg droge

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Hrvatska policija hapsi na području Zagreba i još tri županije, sedam lica, jedna firma i policajac obuhvaćeni su istragom da su učestvovali u transportu 130 kilograma kokaina i 190 kilograma marihuane.

Hapšenja širom Hrvatske zbog droge Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Sedam lica sumnjiči se za transport droge, a firma i policajac iz Zagorja da su im u tom pomogli.

Akcija se sprovodi po nalogu Uskoka, a prema do sada dostupnim informacijama, počela je nakon što su dešifrovane poruke na "Skaj" aplikaciji.

Sumnja se da je više lica učestvovalo u sastavu zločinačkog udruženja i da su počinila krivična djela iz oblasti kriminaliteta droga, te korupcije, prenijeli su hrvatski mediji.

Iz Uskoka su naveli da će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o daljem postupanju. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska hapšenja droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ