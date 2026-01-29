Akcija banjalučke policije: Uhapšene tri osobe zbog droge, izvršen pretres jednog objekta

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka juče su proveli aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, tokom kojih su uhapsili tri osobe.
N.S. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Postupajući po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz saglasnost dežurnog tužioca, policija je izvršila pretres na jednoj lokaciji u gradu.
"Tom prilikom pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", saopšteno je iz PU Banjaluka.
Protiv N.S. će, nakon kompletiranja predmeta, biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.
Istog dana, policija je uhapsila i Z.Z. iz Banjaluke, kod kojeg je takođe pronađena i oduzeta određena količina marihuane. On se tereti za prekršaj iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, o čemu je obaviješten sudija Osnovnog suda u Banjaluci.
Treća uhapšena osoba je vozač D.R. iz Banjaluke. On je uhapšen nakon što je prilikom kontrole vozila odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu. Time je počinio prekršaj iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, a predmet je preuzeo Osnovni sud u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.