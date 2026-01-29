Akcija banjalučke policije: Uhapšene tri osobe zbog droge, izvršen pretres jednog objekta

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka juče su proveli aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, tokom kojih su uhapsili tri osobe.

Izvor: MONDO

N.S. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Postupajući po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz saglasnost dežurnog tužioca, policija je izvršila pretres na jednoj lokaciji u gradu.

"Tom prilikom pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Protiv N.S. će, nakon kompletiranja predmeta, biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Istog dana, policija je uhapsila i Z.Z. iz Banjaluke, kod kojeg je takođe pronađena i oduzeta određena količina marihuane. On se tereti za prekršaj iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, o čemu je obaviješten sudija Osnovnog suda u Banjaluci.

Treća uhapšena osoba je vozač D.R. iz Banjaluke. On je uhapšen nakon što je prilikom kontrole vozila odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu. Time je počinio prekršaj iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, a predmet je preuzeo Osnovni sud u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.