Zapadnohercegovački kanton: 53 doktora dala otkaz

U Zapadnohercegovačkom kantonu 53 doktora danas su dala otkaz nakon što kantonalna Vlada nije prihvatila njihove zahtjeve, potvrdio je predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Frano Musa.

Izvor: Shutterstock

"Vlada nije prihvatila naše zahtjeve, te su 53 ljekara danas u 12.00 časova dala otkaz. Njih 15 je na bolovanju, ali su uz nas i oni će, takođe, dati otkaz", izjavio je Musa novinarima.

On je naveo da ova odluka nije političke prirode, već egzistencijalna i profesionalna odluka ljudi koji godinama pozivaju na rješavanje problema zdravstva u ovom kantonu.

"Smanjili smo zahtjeve sa početnih 56 odsto i ponudili povećanje od 30 odsto kroz koeficijent i satnicu. Ne bismo time bili među prvih pet kantona po visini plata, ali bismo se pomjerili sa posljednjeg mjesta", rekao je Musa.

On je istakao da ova odluka nije ni jednostavna niti impulsivna, te da su iscrpili sve pregovaračke metode.

"Ovo je poruka da bez realnog i održivog rješenja sistem ne može funkcionisati", izjavio je Musa, te dodao da je riječ o odbrani dostojanstva profesije.

Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH Marina Berberović ocijenila je da je situacija u Zapadnohercegovačkom kantonu pala na najnižu tačku.

"Zdravstvo je dotaklo dno u ovom kantonu. Pitam ministra kome će biti ministar kada doktori daju otkaze, a direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje kako će osiguranicima obezbijediti usluge koje plaćaju? Prihodi Zavoda su milionski. Koliki su prihodi bili od potpisivanja Kolektivnog ugovora? Riječ je o milionima, a ovdje se problematizuje 10.000 do 15.000 KM na mjesečnom nivou", istakla je Berberovićeva.

Ona je dodala da su ljekari u FBiH deficitaran kadar, te da će bez poteškoća pronaći posao.

Skupština Strukovnog sindikata u srijedu je odbila ponudu Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, a 61 ljekar glasao je protiv ponuđenih opcija. Vlada je nudila povećanje satnice od 25 odsto uz dodatnih osam odsto od 2027. godine ili povećanje od 27 odsto uz kraći kolektivni ugovor, ali je Sindikat ocijenio da to nije dovoljno za pomjeranje sa posljednjeg mjesta po visini plata u FBiH.

Zdravstveni sistem u Zapadnohercegovačkom kantonu današnjim otkazima ulazi u jednu od najozbiljnijih kriza.