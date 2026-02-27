logo
Policija o incidentu kod kuće Slavena Jelića: U toku potraga za počiniocima

Autor Nikolina Damjanić
0

Policijska uprava Doboj ponovo se oglasila povodom eksplozivne naprave koja je jutros bačena u blizini kuće predsjednika Skupštine grada Doboja Slavena Jelića, potvrdivši da je u toku intenzivna potraga za počiniocima.

19.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

U saopštenju se navodi da policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na identifikovanju i lišenju slobode nepoznatog lica ili više njih, u vezi sa prijavljenom eksplozijom pored napuštene kuće u mjestu Banja Vrućica, na području grada Teslića.

Eksplozija je Policijskoj stanici Teslić prijavljena jutros, 27. februara 2026. godine, oko 7.30 časova.

Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac, koji se izjasnio da je riječ o krivičnim djelima izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Istraga je u toku.

