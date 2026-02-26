Veće plate za zdravstvene radnike u TK: Vlada ponudila povećanje do 447 KM

Vlada Tuzlanskog kantona predlaže povećanje plata u zdravstvu od 8 do 11 odsto.

Izvor: Shutterstock

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je informacije mirovnog vijeća o zahtjevima sindikata u zdravstvu, te je, u skladu sa finansijskim okvirom Zavoda zdravstvenog osiguranja, usvojila prijedlog o povećanju primanja zaposlenih u ovom sektoru.

Nova ponuda kantonalne Vlade predviđa selektivno povećanje plata koje zavisi od stepena stručne spreme i radnog mjesta. Prema zvaničnim podacima, radnici u zdravstvenom sistemu mogu očekivati:

Minimalno povećanje: 131 KM mjesečno za poslove sa najnižim koeficijentom.

Maksimalno povećanje: 447 KM mjesečno za visokosložene poslove i specijalistička zanimanja.

Na godišnjem nivou, ovo povećanje će budžet koštati dodatnih 18,96 miliona KM.

Izazovna godina za Zavod zdravstvenog osiguranja

Iz Vlade TK pojašnjavaju da je ponuda definisana na osnovu realnih mogućnosti, s obzirom na to da je tokom 2025. godine zabilježen pad prihoda od doprinosa. Već u avgustu prošle godine, priliv sredstava bio je za 12 odsto manji u odnosu na juni, što je zahtijevalo pažljivo planiranje.

„Troškovi života rasli su između 3,2 i 5,1 odsto. Naš cilj je bio pronaći rješenje koje će popraviti standard radnika, ali bez ugrožavanja kvaliteta i obima zdravstvenih usluga za naše građane“, naglašeno je iz Vlade.

Prioritet ostaje zaštita pacijenata

Uprkos značajnim izdvajanjima za plate, Vlada garantuje da će se nastaviti nesmetano finansiranje primarne, sekundarne i tercijarne zaštite. To uključuje:

Lijekove sa esencijalne liste.

Ortopedska pomagala i medicinsku rehabilitaciju.

Refundacije za privremenu spriječenost za rad.

Ovom ponudom nastoji se održati korektan dijalog sa socijalnim partnerima, uz očuvanje stabilnosti cjelokupnog zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu.