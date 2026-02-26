Početak rada na graničnom prelazu Gradiška na čekanju zbog izmjena pravilnika UIO

Izmjene pravilnika UIO o početku rada graničnog prelaza Gradiška biće razmatrane na narednoj sjednici Upravnog odbora.

Izvor: Integral inženjering

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koje se tiču početka rada na novoizgrađenom graničnom prelazu Gradiška biće na narednoj sjednici Upravnog odbora UIO, rečeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Upravnog odbora UIO Srđana Amidžića.

Iz Kabineta su naveli da su u toku konsultacije sa članovima Upravnog odbora UIO u vezi sa određivanjem termina za održavanje naredne sjednice, na kojoj bi to pitanje trebalo ponovo razmatrati.

Upravni odbor UIO BiH više puta nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojom se omogućava početak rada na novoizgrađenom graničnom prelazu Gradiška, jer je protiv pravilnika bio Zijad Krnjić, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada FBiH.