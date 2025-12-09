logo
UIO BiH o graničnom prelazu u Gradišci: Pozvali na hitno rješavanje problema

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pozvala je sve relevantne faktore da hitno obezbijede uslove za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška, uz usvajanje izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO danas ili sutra.

UIO BiH pozvala na rješavanje problema novog graničnog prelaza u Gradišci Izvor: Integral inženjering

UIO je pozvala i Vladu Federacije BiH da se hitno uključi u rješenje ovog problema, s obzirom da je upravo Vlada FBiH imenovala Zijada Krnjića u Upravni odbor UIO.

Iz Uprave navode da Upravni odbor nažalost nije usvojio Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, te nisu ispunjeni uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Novi Most – Gornji Varoš.

"UIO izražava žaljenje i nezadovoljstvo takvom odlukom Upravnog odbora, jer smatramo da krajnji korisnici, a to su građani i privredna zajednica ne smiju plaćati cijenu unutrašnjih političkih i drugih previranja u BiH", navedeno je u saopštenju.

Prema zvaničnim podacima na graničnom prelazu Gradiška godišnje pređe više od četiri miliona putnika i više od milion vozila, a značajan broj među njima su i građani i privrednici Federacije BiH.

U UIO podsjećaju da je izmjena i dopuna Pravilnika, kojom se uspostavlja nova organizaciona jedinica Carinski referat na novom graničnom prelazu Gradiška, preduslov da bi se ispunili drugi uslovi neophodni za funkcionisanje carinske službe na ovoj lokaciji.

Ti uslovi, kako je pojašnjeno, zahtijevaju da se odredi šifra graničnog prelaza kako bi se znalo gdje je roba ušla/izašla u/iz BiH, da se obezbjediti informatička podrška na novoj lokaciji i pristup carinskoj aplikaciji, da se izradi pečat nove organizacione jedinice, izvrši uključivanje novog graničnog prelaza u sistem NCTS-a.

Neophodno je, takođe, uključivanje u TIR i ATA sistem, kao i drugi uslovi koji se moraju obezbijediti za provođenje carinskih postupaka, a čije ispunjenje zavisi od prethodno uspostvljene nadležne organizacione jedinice. 

(Srna)

