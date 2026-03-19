Preminuo student iz Bileće koji je pao s četvrtog sprata studentskog doma u Kotoru

Devetnaestogodišnji student iz Bileće koji je pao sa četvrtog sprata doma u Kotoru preminuo je od povreda zadobijenih prilikom pada.

Devetnaestogodišnji student iz Bileće čiji su inicijali D.Š. podlegao je u Kliničkom centru Crne Gore od povreda zadobijenih nakon pada sa četvrtog sprata studentskog doma "Spasić-Mašera" u Kotoru, potvrđeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Tragedija se desila 13. marta, a mladić je hitno transportovan u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Iz Uprave policije Srni je tad rečeno da se radi o nesrećnom slučaju, a ne o pokušaju samoubistva, te da je istraga u toku.