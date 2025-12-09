Bilećanin pucao na sugrađanina, pa uhapšen

Policija u Bileći uhapsila je M.S. iz ovog mjesta, koji je napao sugrađanina i ispalio dva metka iz vatrenog oružja.
U ovom incidentu nije bilo povrijeđenih, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.
Lice M. S. je osumnjičeno za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.
Policija u Gacku uhapsila je O.M. kod kojeg je pronađeno više kanistera sa dizel gorivom.
Ovo lice osumnjičeno je za krivično djelo krađa, a policija nastavlja dalji rad na slučaju.
U oba slučaja obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
(Srna)