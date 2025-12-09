logo
Bilećanin pucao na sugrađanina, pa uhapšen

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policija u Bileći uhapsila je M.S. iz ovog mjesta, koji je napao sugrađanina i ispalio dva metka iz vatrenog oružja.

hapšenje Izvor: Shutterstock

U ovom incidentu nije bilo povrijeđenih, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Lice M. S. je osumnjičeno za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Policija u Gacku uhapsila je O.M. kod kojeg je pronađeno više kanistera sa dizel gorivom.

Ovo lice osumnjičeno je za krivično djelo krađa, a policija nastavlja dalji rad na slučaju.

U oba slučaja obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju. 

(Srna)

Tagovi

Bileća hapšenje pucnjava

