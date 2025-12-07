Glavni čovjek za likvidacije, pokušao da ubije Zvicera: Evo ko je "škaljarac" koji je uhapšen juče u Beogradu

Vladimir Ulama, visokorangirani član škaljarskog klana, uhapšen u Beogradu po Interpolovoj potjernici zbog organizacije likvidacija i kriminalnih aktivnosti.

Baranin Vladimir Ulama (38) visokorangirani pripadnik škaljarskog klana i jedan od glavnih ljudi pokojnog vođe barskog ogranka te kriminalne grupe, Mileta Radulovića Kapetana, uhapšen je juče na Dorćolu u Beogradu.

Beogradska policija, podsjetimo, u saradnji sa kolegama iz UKP i SBPOK lišili su slobode Ulamu i "škaljarca" Igora Tomaševića (33), za kojima su bile raspisane Interpolove poternice za planiranje ubistva, kao i krivična djela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalnom.

Blizak Zvicerovim atentatorima

Ulama je, prema dosadašnjim informacijama iz crnogorske bezbednosne službe, označen kao osoba koja se bavi logistikom i organizacijom likvidacija pripadnika supraničkog kotorskog klana, "kavčkog" na čijem čelu je odbjegli Radoje Zvicer. Inače, kada je 2021. godine razbijena i dešifrovana tajna Skaj aplikacija putem koje su kriminalci mislili da bezbjedno komuniciraju, otkriveno je da je Ulama bio bilizak i sa dvojicom Zvicerovih atentatora, Stefanom Đurićem sada Mandićem i Emilom Tuzovićem iz Bara.

Ulama i Đukić, koji se već tada nalazi u ukrajinskom pritvoru zbog neuspjelog atentata na Zvicera, komuniciraju preko Skaja i u prepisici koja je dio optužnice koja je podignuta u Crnoj Gori protiv njihove organizivane kriminalne grupe, detaljno razrađuju plan kako da ukradu tonu marihuane od pripadnika kavačkog klana, koji kanabis gaje u kući i dvorištu jednog od njih u Virpazaru. Tačnije, kako se navodi u Skaj prepisci "škaljaraca", smatraju da nije loš plan i da kada ekipa upadne da plijeni drogu pobiju sve koje pronađu.

Đukić: Vidi ovo brate što sam te hteo pitati, znaš li ti tu momke neke što su sadili vutru kod vas na Vir (Virpazar)?

Ulama: Ta kuća je kod mene pod kamatom, brate. A šta treba brate?

Đukić: Brate, ima tona trave, da im upadnemo da otmemo to... To sam mislio

Ulama: Pa da se organizujemo da otmemo to... Da ispratimo kad poberu tu. Da otmemo.

U daljem toku komunikacije, kako se može pročitati, Ulama shvata da ta kuća u kojoj se sadi marihuana, ipak nije pod "njegovim nadzorom". Ulama potom predlaže cjelokupni plan Đukiću, koji mu maltene odobrava "misiju" i navodi da ukoliko ukradu makar 200 kilograma zarada im ide do 4.000 evra.

Ulama: Upanućemo puškama brate, pokušaćemo da ih vežemo, ako nešto zatalasaju podraćemo ih, pa zapalit kuću poslije.

Đukić: Maske, puške i upadamo! To nam je džek pot brate.

Ulama potom odgovara da će sa tim plenom malo pogurati sebe i momke iz svoje ekipe.

Ulama: Da brate, to je to! Još bolje da ih oderemo sve kad su na gomili

Đukić: Tako je brate, svima da bude dobro, prodaćemo je odma svu

Sada uhapšeni Ulama, u narednim danima izvještava Đukića o svim detaljima i izviđanjima koje imaju s obzirom da čak idu i do kuće u kojoj se nalazi plijen. Ulama se svom saborcu hvali da su angažovali i dron kako bi nadgledali situaciju, međutim u jednom trenutku Đukić navodi da se Mile Kapetan ne slaže sa planom, jer navodno oni treba da "poberu marihuanu, a ne da čekaju da se osuši". Tada se plan mijenja, i Ulama pregovora oko detalja i logistike ko berbe, ali dok razrađuju detaljan plan u Vripazaru tog septembra je pala velika kiša i uništila plantažu.

Kako smo već naveli, Vladimir Ulama koji je sada pao u Beogradu po Interpolovoj potjernici, dio je kriminalne grupe koja je po nalogu Mila Radulovića Kapetana planirala više likvidacija, tvrdnje su crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

"Kao članovi te barske ćelije škaljarskog klana SDT je označilo Vladimira Ulamu, Martina i Stefana Jankovića, Edina i Elvina Muratovića, Marka Peruničića i Stefana Mićića. Tužioci tvrde da je ta kriminalna grupa po nalogu šefa pratila i osmatrala Nikolu Spasojevića, izvjesnog Milana i još neke osobe i čekala uputstva za njihovu likvidaciju", navodi Kurirov izvor i dodaje:

Ulamin primarni zadatak, prema navodima optužnice, bio je praćenje i osmatranje osoba koje su bile meta, dok su drugi članovi bili raspoređeni u primorskim gradovima. Inače, nakon otmice, a potom i svirepog ubistva Mileta Kapetana, Ulama se navodno, dodatno angažovao i oko toga da utvrdi ko je krtica u njihovim redovima koja je hladnokrvno prodala i namestila njegovog šefa.

Misterija

Nestanak, otmica, zatim ubistvo!? Tijelo nikad nije pronađeno

Vladimir Ulama 2019. godine oslobođen je optužbe da je učestvovao u ubistvu Petrovčanina Nemanje Medine (24), mladića čije tijelo nikada nije pronađeno, iako se pred sudom vodio postupak za to krivično djelo. Sudsko vijeće tada je saopštilo da navodi iz optužnice nisu dokazani.

Podsjetimo, Medin je nestao 8. jula 2016. godine oko 17.30 časova kada se "reno meganom" iz Petrovca uputio ka Virpazaru. Porodica je dan kasnije prijavila policiji nestanak, a njegov auto nađen je četri dana kasnije pored lokalnog puta Virpazar-Rijeka Crnojević.

"Istražitelji su tada utvrdili da je Ulama osoba koja je poslednja imala kontakt s njim. Nakon saslušanaj Ulama je pušten, a kada su policajci htjeli da ga opet saslušaju on je bio nedostupan državnim organima. Potraga za Ulamom je trajala mjesec dana sve dok nije pronađen u jednoj kući na Cetinju. Policija je tada zaplenila arsenal oružja", podsjeća naš sagovornik i dodaje da je ubrzo uhapšen i Darko Mijović, koji je kasnije ubijen 2019. u jednom stanu u Berlinu.

