Incident u Beogradu: Uhapšen osumnjičeni da je nožem ranio muškarca ispred Skupštine Srbije

Jedna osoba uhapšeno je rano jutros nakon što je na platou ispred Skupštine Srbije u Beogradu nožem povrijedilo 37-godišnjeg muškarca, učesnika skupa u takozvanom kampu "Ćacilend".

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbjeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (27) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda.

Sumnja se da je D. P. jutros, oko 4.10 časova na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem nanio povredu u predjelu natkoljenice, prenose beogradski mediji.

Povrijeđeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, a osumnjičenom licu je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće privedeno Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, saopštio je MUP Srbije.