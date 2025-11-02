logo
Incident u kafiću u Vojvodini: Policajac (23) se potukao sa muškarcem (35), pa potegao pištolj

Incident u kafiću u Vojvodini: Policajac (23) se potukao sa muškarcem (35), pa potegao pištolj

Autor Marina Letić
Mladić star 23 godine, inače policajac, pucao je u pravcu drugog muškarca starog 35 godina i pogodio ga u uvo.

Prema nezvaničnim informacijama, jutros oko 2 časa u jednom kafiću u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa došlo je do pucnjave.

Mladić star 23 godine, inače policajac, pucao je u pravcu drugog muškarca starog 35 godina i pogodio ga u uvo.

Policajac je, inače, pripadnik granične policije.

Svemu je navodno prethodila svađa i tuča u kafani, a ranjeni je navodno udario pucača staklenom pepeljarom u glavu, nakon čega je ovaj pucao.

Hitna pomoć je zbrinula povrijeđenog, a napadač je uhapšen i procesuiran i tereti se za pokušaj ubistva. On je zadržan do 48 sati i biće priveden Višem javnom tužiocu u Somboru.

(Blic/MONDO)

