Ponovo potvrđena optužnica VJT u Beogradu u vezi sa padom nadstrešnice

Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica protiv dvoje članova Komisije za tehnički pregled Željezničke stanice u Novom Sadu.

Optužnica je podignuta protiv menadžera Infrastrukture Željeznice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Željezničke stanice u Novom Sadu.

Sud je kako se saznaje, juče u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, donio prvostepeno rješenje kojim je potvrdio ovu optužnicu.

Optužnica tereti Slobodanku K, menadžera za razvoj investicija AD "Infrastruktura Željeznica Srbije" sa sjedištem u Beogradu, predsjednika Komisije za tehnički pregled Milutina S. i člana te Komisije Biljane K, a u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih djela sa koruptivnim elementom, koja su imala za posljedicu pad nadstrešnice na toj Željezničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, usljed čega je stradalo 16 ljudi, a dvoje teško tjelesno povrijeđeno.

Optužnica protiv njih je podignuta jer postoji opravdana sumnja da su njihovi propusti doprinijeli i da su u uzročno-posljedičnoj vezi sa pomenutom tragedijom, jer bi oni, da su savjesno postupali i izvršili dužnost vanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uslova u toku samog probnog rada, onda mogli vizuelno da uoče znake loma i povećanog ugiba na nadstrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju.

Slobodanki K. optužnicom se na teret stavlja krivično djelo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Кrivičnog zakonika i krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Кrivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Кrivičnog zakonika.

Milutin S. i Biljana K. optužnicom terete za krivično djelo Nesavjesan rad u službi iz člana 361 stav 2 u vezi stava 1 u vezi sa stavom 3 Кrivičnog zakonika i krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Кrivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Кrivičnog zakonika.

