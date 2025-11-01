logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ponovo potvrđena optužnica VJT u Beogradu u vezi sa padom nadstrešnice

Ponovo potvrđena optužnica VJT u Beogradu u vezi sa padom nadstrešnice

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica protiv dvoje članova Komisije za tehnički pregled Željezničke stanice u Novom Sadu.

Ponovo potvrđena optužnica VJT u Beogradu u vezi sa padom nadstrešnice Izvor: Kurir/Marko Karović

Optužnica je podignuta protiv menadžera Infrastrukture Željeznice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Željezničke stanice u Novom Sadu.

Sud je kako se saznaje, juče u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, donio prvostepeno rješenje kojim je potvrdio ovu optužnicu.

Optužnica tereti Slobodanku K, menadžera za razvoj investicija AD "Infrastruktura Željeznica Srbije" sa sjedištem u Beogradu, predsjednika Komisije za tehnički pregled Milutina S. i člana te Komisije Biljane K, a u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih djela sa koruptivnim elementom, koja su imala za posljedicu pad nadstrešnice na toj Željezničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, usljed čega je stradalo 16 ljudi, a dvoje teško tjelesno povrijeđeno.

Optužnica protiv njih je podignuta jer postoji opravdana sumnja da su njihovi propusti doprinijeli i da su u uzročno-posljedičnoj vezi sa pomenutom tragedijom, jer bi oni, da su savjesno postupali i izvršili dužnost vanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uslova u toku samog probnog rada, onda mogli vizuelno da uoče znake loma i povećanog ugiba na nadstrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju.

Slobodanki K. optužnicom se na teret stavlja krivično djelo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Кrivičnog zakonika i krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Кrivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Кrivičnog zakonika.

Milutin S. i Biljana K. optužnicom terete za krivično djelo Nesavjesan rad u službi iz člana 361 stav 2 u vezi stava 1 u vezi sa stavom 3 Кrivičnog zakonika i krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Кrivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Кrivičnog zakonika.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Novi Sad nadstrešnica komemoracija 1. novembar
Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić
Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

 (Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željeznička stanica Novi Sad optužnica nadstrešnica Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ