Incident ispred Skupštine Srbije: Presječena žica na ogradi, uslijedio fizički obračun

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Opozicioni narodni poslanici i jutros su sa ciljem da uđu na glavni ulaz u Narodnu skupštinu Srbije uklonili ogradu ka takozvanom "Ćacilendu", nakon čega je došlo do incidenata.

Incident ispred Skupštine Srbije: Presječena žica na ogradi, uslijedio fizički obračun Izvor: Screenshot

Opozioni poslanici su presjekli žicu kojom su bile povezane ograde na ulazu u šatorsko naselje. Nakon što su uklonili ogradu, ka njima je krenula grupa okupljenih u Ćacilendu i u više navrata je došlo do fizičkih okršaja, prenose beogradski mediji.

Iz šatorskog naselja čuli su se povici "ustaše" dok su narodni poslanici prolazili, a redari su stajali između njih. Grupa ljudi koja je okupljena u "Ćacilendu" potom je krenula ka poslanicima blizu ulaza u Narodnu skupštinu, redari su pokušavali da ih razdvoje, a ubrzo nakon došlo je do fizičkog okršaja.

Sukob su spriječili pripadnici policije i osobe obučene u fluorescentne prsluke.

Ispred Narodne skupštine i juče je došlo do incidenta kada su narodni poslanici Srbija Centra pokušali da na sjednicu parlamenta uđu na glavni ulaz, sklonivši ogradu kojom je ograđeno šatorsko naselje. Tada im je prišla policija i tražila od njih da se legitimišu, što su oni odbili. Nakon toga je došlo do verbalnog sukoba, a zatim i guranja. Poslanicima je dozvoljeno da prođu do parlamenta nakon dolaska skupštinskog obezbjeđenja.

Srbija Skupština Srbije incident

