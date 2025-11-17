logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji pljačke kod Novog Pazara: Napadači presreli vozilo za transport novca, kombi pronađen zapaljen

Detalji pljačke kod Novog Pazara: Napadači presreli vozilo za transport novca, kombi pronađen zapaljen

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ukradeno oko dva miliona evra iz vozila za transport novca kod Novog Pazara.

Detalji pljačke kod Novog Pazara Izvor: MUP Srbije

Iz vozila za transport novca kod Novog Pazara ukradeno je oko dva miliona evra, piše "Sandžak Danas". Pljačka se dogodila u mjestu Kućani, na regionalnom putu.

Prema prvim informacijama, oni su bili naoružani i prijetili su vozaču da napusti blindirano vozilo. Nakon toga su pobjegli u ukradenom vozilu.

Ubrzo je pronađeno ukradeno vozilo u mjestu Jablanica. Vozilo je bilo zapaljeno.

Policija je blokirala šire područje, kontrolišu se svi izlazi iz Novog Pazara. Izvori novopazarskog lista navode da je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi koja je imala tačne informacije o kretanju vozila i vremenu transporta.

Pregledaju se nadzorne kamere duž trase. Provjerava se i da li su razbojnici imali unutrašnje pomagače.

(Sandžak Danas/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pljačka Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ