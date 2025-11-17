Detalji pljačke kod Novog Pazara: Napadači presreli vozilo za transport novca, kombi pronađen zapaljen

Ukradeno oko dva miliona evra iz vozila za transport novca kod Novog Pazara.

Izvor: MUP Srbije

Iz vozila za transport novca kod Novog Pazara ukradeno je oko dva miliona evra, piše "Sandžak Danas". Pljačka se dogodila u mjestu Kućani, na regionalnom putu.

Prema prvim informacijama, oni su bili naoružani i prijetili su vozaču da napusti blindirano vozilo. Nakon toga su pobjegli u ukradenom vozilu.

Ubrzo je pronađeno ukradeno vozilo u mjestu Jablanica. Vozilo je bilo zapaljeno.

Policija je blokirala šire područje, kontrolišu se svi izlazi iz Novog Pazara. Izvori novopazarskog lista navode da je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi koja je imala tačne informacije o kretanju vozila i vremenu transporta.

Pregledaju se nadzorne kamere duž trase. Provjerava se i da li su razbojnici imali unutrašnje pomagače.

(Sandžak Danas/MONDO)