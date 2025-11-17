Detalji pljačke kod Novog Pazara: Napadači presreli vozilo za transport novca, kombi pronađen zapaljen

Ukradeno oko dva miliona evra iz vozila za transport novca kod Novog Pazara.
Iz vozila za transport novca kod Novog Pazara ukradeno je oko dva miliona evra, piše "Sandžak Danas". Pljačka se dogodila u mjestu Kućani, na regionalnom putu.
Prema prvim informacijama, oni su bili naoružani i prijetili su vozaču da napusti blindirano vozilo. Nakon toga su pobjegli u ukradenom vozilu.
Ubrzo je pronađeno ukradeno vozilo u mjestu Jablanica. Vozilo je bilo zapaljeno.
Policija je blokirala šire područje, kontrolišu se svi izlazi iz Novog Pazara. Izvori novopazarskog lista navode da je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi koja je imala tačne informacije o kretanju vozila i vremenu transporta.
Pregledaju se nadzorne kamere duž trase. Provjerava se i da li su razbojnici imali unutrašnje pomagače.
(Sandžak Danas/MONDO)