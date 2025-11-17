logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oružana pljačka kod Novog Pazara: Maskirani napadači oteli vozilo za transport novca sa dva miliona evra

Oružana pljačka kod Novog Pazara: Maskirani napadači oteli vozilo za transport novca sa dva miliona evra

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Oteto vozilo za transport novca u Raškoj sa oko dva miliona evra.

Opljačkano vozilo za transport novca Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas popodne je na području Raške, oko 18 časova, izvršena oružana pljačka kada je oteto vozilo za transport novca u kom je navodno bilo oko dva miliona evra, saznaje "Kurir". Vozilo je ubrzo pronađeno blizu Novog Pazara.

Povrijeđenih nema, a prema nezvaničnim saznanjima "Kurira", u vozilu je navodno bilo oko dva miliona evra. Razbojnici su bili maskirani i naoružani.

Oni su presreli vozilo za transport novca, oteli ga i pobjegli. Zasad nije poznato ko su osumnjičeni.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pljačka Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ