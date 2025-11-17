Oružana pljačka kod Novog Pazara: Maskirani napadači oteli vozilo za transport novca sa dva miliona evra

Oteto vozilo za transport novca u Raškoj sa oko dva miliona evra.

Danas popodne je na području Raške, oko 18 časova, izvršena oružana pljačka kada je oteto vozilo za transport novca u kom je navodno bilo oko dva miliona evra, saznaje "Kurir". Vozilo je ubrzo pronađeno blizu Novog Pazara.

Povrijeđenih nema, a prema nezvaničnim saznanjima "Kurira", u vozilu je navodno bilo oko dva miliona evra. Razbojnici su bili maskirani i naoružani.

Oni su presreli vozilo za transport novca, oteli ga i pobjegli. Zasad nije poznato ko su osumnjičeni.

