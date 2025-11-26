Tijela nestale Ane i njenog prijatelja pronađena u vozilu: Bili zaglavljeni u kanalu 3 dana

Danas su dva tijela promađena u automobilu koji je sletio sa puta pored magistrale Čačak - Požega.
Dva tijela pronađena su danas u betonskom propustu pored magistrale Čačak - Požega u automobilu koji je sletio sa puta. Kako je za "Blic" nezvanično potvrđeno iz porodice, u pitanju su tijela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je bio sa njom u vozilu i koji je upravljao "audijem".
Policija je od juče tragala za automobilom koji je navodno sletio u jezero kod Međuvršja. Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.
U isto vrijeme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila prije nestanka u automobilu koji je jutros nađen.
