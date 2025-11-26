logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tijela nestale Ane i njenog prijatelja pronađena u vozilu: Bili zaglavljeni u kanalu 3 dana

Tijela nestale Ane i njenog prijatelja pronađena u vozilu: Bili zaglavljeni u kanalu 3 dana

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Danas su dva tijela promađena u automobilu koji je sletio sa puta pored magistrale Čačak - Požega.

Tela nestale Ane i njenog prijatelja pronađena u vozilu Izvor: RINA.RS

Dva tijela pronađena su danas u betonskom propustu pored magistrale Čačak - Požega u automobilu koji je sletio sa puta. Kako je za "Blic" nezvanično potvrđeno iz porodice, u pitanju su tijela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je bio sa njom u vozilu i koji je upravljao "audijem".

Policija je od juče tragala za automobilom koji je navodno sletio u jezero kod Međuvršja. Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.

U isto vrijeme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila prije nestanka u automobilu koji je jutros nađen.

 (Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija nestali Čačak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ