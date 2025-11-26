Ana (20) pred nestanak bila u vozilu: Automobil pronađen zaglavljen u kanalu, čekaju se hitne službe

Ana Radović (20) nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet.

Izvor: Instagram/nestali_srbija/Printscreen

Automobil koji je pronađen nedaleko od Čačka bio je auto u kojem je prije nestanka bila Ana Radović (20), potvrđeno je iz njene porodice, Za sada nije poznato da li je u automobilu nestala djevojka, s obzirom na to da je vozilo ostalo zaglavljeno u kanalu i čekaju se hitne službe da utvrde da li u njima ima osoba.

Kako se saznaje, automobil su pronašli građani koji su odmah o tome obavijestili policiju i hitne službe.

Podsjećamo, policija je juče ispitivala ima li nestanak djevojke Ane Radović sa ovim automobilom.

Pronađeno vozilo za koje se sumnja da je uletelo u jezero kod Čačka

Izvor: RINA.RS

Ana Radović (20) nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Posljednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema riječima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gdje se djevojka nalazi.

Posljednji put da ju je neko od bližnjih čuo

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd prije tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio posljednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

"Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je vjerovatnoća da je doživjela saobraćajnu nesreću mala", dodaje njen otac.

Izvor: Instagram/nestali_srbija/Printscreen

Kako kaže, iz policije mu je rečeno da na dan njenog nestanka nije prijavljena nijedna saobraćajna nesreća.

(Blic/MONDO)