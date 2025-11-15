logo
Četiri dana bez traga: I dalje traje opsežna potraga za nestalom ženom iz Konjica

Autor Dušan Volaš
0

I danas, četvrti dan zaredom, nastavljene su opsežne aktivnosti potrage za nestalom Fatimom Džajić (73) iz Konjica, koja je posljednji put viđena 11. novembra.

Nastavlja se potraga za Fatimom Džajić: Specijalne jedinice FUCZ uključene u pretragu Podveležja Izvor: FUCZ/Facebook

Žena je posljednji put viđena u Centru za starije osobe Podveležje, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Tokom petka, službe su intenzivirale pretragu šireg područja Podveležja, ali uprkos velikom angažmanu brojnih timova, rezultata i dalje nema.

U potragu su uključeni pripadnici više timova Gorske službe spašavanja (GSS), a priključilo im se i deset pripadnika specijalizovane jedinice Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), koja je obučena za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima.

Mjerodavne službe apeluju na građane. Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj Fatimi Džajić da to odmah obavijeste policiju ili spasilačke timove.

