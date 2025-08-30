Republika Srpska još traga za 1.616 nestalih osoba, među kojima su i djeca

U Doboju se kao nestalo vodi još 13 lica, a Institut za nestala lica BiH nije preduzeo ništa na njihovom pronalaženju, saopšteno je iz dobojske Gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila.

Predsjednik ove organizacije Igor Filipović rekao je Srni da su porodice nestalih u više navrata uradile DNK analizu, ali da zbog nerada Instituta tijela njihovih najmilijih još nisu identifikovana niti pronađena.

"Njihova tijela još nisu pronađena jer to očito neko ne želi, a i Institut za nestala lica BiH se ponaša kao da ne želi da se bavi pronalaženjem nestalih lica srpske nacionalnosti", naveo je Filipović.

On je upozorio na kontinuitet politike da se što manje dokumentuju stradanja Srba kako bi istina i sjećanja o tim događajima vremenom iščezla, što je već već viđeno u bliskoj istoriji.

Filipović je poručio da se takvim pokušajima treba oduprijeti i naveo da su u Doboju do sada evidentirana 32 svjedočenja lica koja su u Odbrambeno-otadžbinskom ratu tragično izgubila srodnike.

On je dodao da su video-zapis njihovih svjedočenja sačuvan u okviru projekta multimedijalnog muzeja koji je pokrenula Javna ustanova Memorijalni centar Republike Srpske, a podržala Gradska uprava.

"U Doboju je prvi video-zapis sačinjen 2. juna svjedočenjem Ružice Pejić iz Vozuće, kojoj je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ubijeno 12 članova porodice, od kojih se i danas mnogi vode kao nestali", podsjetio je Filipović.

On je naveo da je na području Doboja evidentirano ukupno 1.400 lica iz kategorije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, a većina je starija od sedamdeset godina.

S ciljem očuvanja kulture sjećanja, Filipović ističe da je veoma važno da se obilježava Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, koji je ustanovljen u znak sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti i kršenje ljudskih prava.

Prema programu obilježavanja, koji organizuje Odbor Vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, u 11.00 časova u manastiru Svetog Nikole na Ozrenu biće služen parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima, u 11.15 časova biće položeni vijenci i cvijeće na Spomen-krst i na spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću.

U bazi podataka Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica, do sada je prijavljeno 5.773 nestala lica.

Republika Srpska još potražuje 1.616 lica, od kojih su 981 civili i 10 djece nestalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Od 1995. godine do 2008. godine traženje i identifikacija nestalih lica bilo je u nadležnosti Komisije za nestala lica Republike Srpske, a osnivanjem Instituta za nestala lica BiH 2008. godine došlo je do zastoja u procesu traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, a samim tim i diskriminacije srpskih žrtava.

