Policija traži pomoć građana: U toku potraga za nestalim starcem iz Oštre Luke

Policija traži pomoć građana: U toku potraga za nestalim starcem iz Oštre Luke

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor preduzimaju mjere i radnje u cilju pronalaska sedamdesetdevetogodišnjeg Tepić Pere iz mjesta Gornja Kozica opština Oštra Luka, čiji je nestanak prijavljen 23. oktobra.

Nestao Pero Tepić iz Oštre Luke Izvor: PU Prijedor

Po izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak, Tepić Pero je slabije tjelesne konstitucije, visine oko 175cm i kratke prosijede kose, a zadnji put je viđen 21.10.2025. godine.

"Pozivamo građane ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, da se obrate u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122", saopšteno je iz policije.

(Mondo)

