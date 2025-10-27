Policija traži pomoć građana: U toku potraga za nestalim starcem iz Oštre Luke

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor preduzimaju mjere i radnje u cilju pronalaska sedamdesetdevetogodišnjeg Tepić Pere iz mjesta Gornja Kozica opština Oštra Luka, čiji je nestanak prijavljen 23. oktobra.
Po izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak, Tepić Pero je slabije tjelesne konstitucije, visine oko 175cm i kratke prosijede kose, a zadnji put je viđen 21.10.2025. godine.
"Pozivamo građane ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, da se obrate u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122", saopšteno je iz policije.
