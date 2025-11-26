logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potraga za Anom (20): Sa Zlatibora krenula ka Beogradu, nestala kod Čačka

Potraga za Anom (20): Sa Zlatibora krenula ka Beogradu, nestala kod Čačka

Autor Dušan Volaš
0

Potraga za dvadesetogodišnjom Anom Radović traje od 23. novembra, kada je sa Zlatibora krenula put Beograda kako bi se vratila na fakultet. Od tada joj se gubi svaki trag.

Misteriozan nestanak Ane Radović: Policija ispituje da li je povezan sa nesrećom kod Čačka Izvor: Instagram/nestali_srbija/Printscreen

"Posljednji telefonski kontakt imala je sa bratom u trenutku kada se nalazila u okolini Čačka, nakon čega joj se telefon ugasio i više nije bila dostupna. Ana je visoka oko 170 centimetara, ima smeđu kosu i svetlo zelene oči", potvrdjeno je za agenciju RINA.

Prema saznanjima "Blica", policija ispituje da li je njen nestanak povezan sa pretragom Morave i jezera Međuvršje koje se nalazi između Čačka i Užica. Sumnja se da je automobil sletio sa puta i završio u pomenutom jezeru.

Porodica i prijatelji apeluju na sve građane da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o Ani odmah obavijeste policiju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nestali Srbija Čačak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ