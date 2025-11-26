Potraga za Anom (20): Sa Zlatibora krenula ka Beogradu, nestala kod Čačka

Potraga za dvadesetogodišnjom Anom Radović traje od 23. novembra, kada je sa Zlatibora krenula put Beograda kako bi se vratila na fakultet. Od tada joj se gubi svaki trag.

Izvor: Instagram/nestali_srbija/Printscreen

"Posljednji telefonski kontakt imala je sa bratom u trenutku kada se nalazila u okolini Čačka, nakon čega joj se telefon ugasio i više nije bila dostupna. Ana je visoka oko 170 centimetara, ima smeđu kosu i svetlo zelene oči", potvrdjeno je za agenciju RINA.

Prema saznanjima "Blica", policija ispituje da li je njen nestanak povezan sa pretragom Morave i jezera Međuvršje koje se nalazi između Čačka i Užica. Sumnja se da je automobil sletio sa puta i završio u pomenutom jezeru.

Porodica i prijatelji apeluju na sve građane da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o Ani odmah obavijeste policiju.