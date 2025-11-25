logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nezakonito stekli skoro 330 miliona, dio uložili u hotel u Crnoj Gori: Uhapšena sedmočlana banda (Foto)

Nezakonito stekli skoro 330 miliona, dio uložili u hotel u Crnoj Gori: Uhapšena sedmočlana banda (Foto)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Policija je uhapsila sedam osoba zbog sumnje da su organizovanom kriminalnom grupom prali novac i lažnim stečajem u Beogradu prisvojili veliku količinu novca.

Uhapšeno sedam osoba u Beogradu Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su sedam osoba koje se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe pranjem novca i prouzrokovanjem lažnog stečaja jednog privrednog društva u Beogradu nezakonito prisvojili više od 329,2 miliona dinara.

Izvor: MUP

U akciji sprovedenoj u Beogradu i Ivanjici, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, pranje novca i prouzrokovanje lažnog stečaja, uhapšeni su B. Č. (1970) koji se sumnjiči da je organizator ove OKG, kao i I. M. (1976), P. D. (1970), I. K. (1982), B. S. (1971), B. S. (1979) i A. M. (1984). Krivičnom prijavom obuhvaćena je još jedna osoba koja se trenutno nalazi van Srbije.

Izvor: MUP

Kako se sumnja, oni su od decembra 2023. do novembra 2025. godine, simuliranim poslovanjem firmi pod kontrolom ove OKG, stvorili privid finansijskih obaveza kompanije pod njihovom kontrolom i doveli je u stečaj kako bi prisvojili i nastavili upravljanje hotelom u vlasništvu te kompanije.

Izvor: MUP

Na ovaj način su, kako se sumnja, nezakonito prisvojili 545.487 evra i 264.859.585 dinara koje su zatim prenijeli na račun preduzeća pod njihovom kontrolom i koristili za poslovanje ostalih firmi kojima su upravljali. Takođe su 107.000 evra od tog novca preneli na račun preduzeća pod kontrolom OKG u Ljubljani, a najmanje 208.300 evra uložili u izgradnju hotela u Crnoj Gori.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija hapšenje Beograd

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ