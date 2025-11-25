logo
Dubai nije pustio "zmajeve", a dozvolio jednom košarkašu da nastupi za Srbiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Evroligaši nisu voljni da puste svoje igrače za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

dubai nije dao igrace bih a dao srbiji Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Pred početak kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo glavna tema je koga će klubovi iz Evrolige pustiti u reprezentacije. To su muke koje su stigle svakog selektora, pa i Dušana Alimpijevića, međutim čini se da su u redovima Bosne i Hercegovine još veći problemi.

Srbija će protiv Švajcarske u četvrtak (19.00) početi kvalifikacije za Mundobasket, a zatim će tri dana kasnije gostovati oslabljenoj BiH (nedjelja, 20.00) u Sarajevu. 

Zbog toga su mediji u BiH već pisali o "nepravednoj odluci Dubaija" da ne pošalje nijednog igrača Dariju Đerđi, stavivši tako rampu na Kostu Kondića, Džanana Musu i Kenana Kamenjaša, dok je s druge strane uslijedila dozvola da se Nemanja Dangubić stavi na raspolaganje Dušanu Alimpijeviću.

Uz ovu trojicu igrača koji nisu na kraju na spisku BiH (uz ogradu da je Musa povrijeđen), treba dodati i da je Edin Atić iz Bosne morao da otkaže selektoru Đerđi.

Ko je na spiskovima Srbije i BiH?

Kao što je poznato biće mnogo izostanaka na obje strane, a evo na koga Alimpijević i Đerđa mogu da računaju u novembarskom prozoru.

  • Srbija: Ognjen Jaramaz, Danilo Anđušić, Aleksa Radanov, Stefan Nikolić, Balša Koprivica, Dušan Ristić, Dušan Miletić, Nikola Tanasković, Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Savo Drezgić, Asim Đulović, Bogoljub Marković, Nikola Rebić, Stefan Momirov, Vojin Medarević, Arijan Lakić, Aleksej Pokuševski, Filip Barna, Lazar Stefanović.
  • BiH: Ksavijer Kastaneda, Adnan Arslanagić, Sani Čampara, Amar Gegić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Vojin Ilić, Haris Delalić, Amar Alibegović, Ajdin Penava, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović i Asim Gutić.

(MONDO)

