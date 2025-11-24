logo
Dario Đerđa odradio prvi trening sa "zmajevima": Novi selektor BiH na raspolaganju imao 10 igrača

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. reprezentativci počeli su pripreme za početak kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Dario Đerđa i košarkaši BiH Izvor: KS BiH

Pripreme muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za utakmice kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo počele su večerašnjim treningom u dvorani Mirza Delibašić.

Na raspolaganju novom selektoru Dariju Đerđi bili su Ksavijer Kastaneda, Faruk Duvnjak, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović i Asim Gutić. Zbog povreda nisu trenirali Edin Atić i Amar Gegić, dok će se ekipi naknadno priključiti Ajdin Penava i Vojin Ilić.

"Danas smo se okupili i odradili prvi trening. Svjesni smo da nas čekaju dvije jake utakmice, međutim mi ćemo dati sve od sebe, pokušati da pohvatamo nove akcije i sve što selektor bude tražio od nas. Nedostaju nam neki bitni igrači, ali probaćemo maksimalnim angažmanom da pokrijemo sve nedostatke i pružimo dobre partije", rekao je Emir Sulejmanović za sajt Košarkaškog saveza BiH.

"Zmajevi" će i sutra trenirati u Sarajevu, a u srijedu otputovati za Istanbul, gdje ih 27. novembra očekuje duel protiv Turske u prvom kolu kvalifikacija za Mundobasket.

Tri dana kasnije, BiH će u Sarajevu odmjeriti dnage sa selekcijom Srbije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/KS BiH)

Tagovi

zmajevi BiH Mundobasket 2027 Dario Đerđa

