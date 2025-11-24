Odmah problemi za novog selektora BIH: Atić ne igra protiv Turske i Srbije!

Košarkaš sarajevske Bosne zbog povrede će propustiti duele sa Turskom i Srbijom.

Izvor: fiba.basketball

Dario Đerđa u ponedjeljak je i zvanično postao selektor BiH, a čim je preuzeo „zmajeve“ suočio se sa velikim problemom.

Košarkaš sarajevske Bosne Edin Atić zbog povrede ruke propustiće kvalifikacione mečeve za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije.

Reprezentacija BiH okuplja se danas za mečeve koje će igrati protiv Turske u četvrtak, te u nedjelju protiv Srbije, a Đerđa neće moći da računa ni na trojac iz Dubaija - Džanana Musu zbog povrede, dok Kosta Kondić i Kenan Kamenjaš nisu dobili dozvolu kluba.

Za ovaj kvalifikacioni prozor Đerđa je pozvao sljedeće košarkaše:

Ksavijer Kastanjeda (Unikaha), Adnan Arslanagić (Trepča), Sani Čampara (Sloboda), Amar Gegić (SC Derbi), Edin Atić (Bosna), Tarik Hrelja (Student), Adin Vrabac (Solnok), Vojin Ilić (Igokea), Haris Delalić (Bosna), Amar Alibegović (Trapani), Ajdin Penava (Slask), Stefan Simanić (Šiaulai), Nikola Marić (Đirona), Emir Sulejmanović (Unikaha) i Asim Gutić (Bosna).