"Moram da ponovim ono što sam rekao prije nego što ste uključili kamere": Alimpijeviću je jedan detalj baš bitan

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Dušan Alimpijević pričao je o novom početku reprezentacije Srbije i izazovima koji čekaju ekipu u narednom periodu.

Dušan Alimpijević izjava na prvom treningu Izvor: MN PRESS

Dušan Alimpijević kreće u misiju plasmana na Svjetsko prvenstvo u Kataru koje se održava 2027. godine. Okupio je reprezentaciju na treningu u "Pioniru" i tamo nema igrača iz Evrolige sa prvobitnog spiska. Novi selektor dugo je pričao sa novinarima.

"Moram da ponovim ono što sam rekao prije nego što ste uključili kamere. Drago mi je da vidim ovoliki odziv novinara. To je početna tačka koju ova neka nova reprezentacija Srbije mora da krene. Podrška ovim ljudima koji su se odazvali u ovim izazovnim vremenima i naporima koje imaju. Volio bih da vidim pun Pionir sa pozitivnom atmosferom i da im pružimo podršku.Mnogi su ovdke prvi put i biće im i čast i taj patriotski naboj. Vjerujem da će to da bude neka vrsta vjetra u leđa od strane navijača. Volio bih da ovi novembarski prozori počnu sa dobrom atmosferom da bismo to nastavili sa 'prozorima' u februaru, pa ponavljanje meča sa Bosnom i Švajcarskom, pa onda u ime Boga ukrštanje sa drugom grupom u slučaju eventualnog prolaza. Pozvao bih sve da dođu u Pionir i da podrže reprezentaciju u važnim mečevima", počeo je Alimpijević.

Srbija će igrati prvo sa Švajcarskom u Pioniru (četvrtak), pa sa Bosnom i Hercegovinom u Sarajevu (nedjelja).

"Nemamo mi prava da bilo koga potcijenimo. Pričamo o FIBA 'prozorima'. Znamo šta predstavljamo kao Srbija, ne treba to da ponavljamo. Ne živi se od prošlosti. Spremni smo da odgovorimo na nove izazove, znamo da je Srbija gubila od Švajcarske, maksimalno ozbiljan pristup, bez potcjenjivanja bilo koga."

"Ne razmišljam o tome uopšte"

Pogledajte

03:23
Alimpijević izjava o mečevima
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nije htio Alimpijević previše da priča o budućnosti i ukrštanju grupa u drugom dijelu kvalifikacija. Srbija je u grupi C koja se ukršta sa grupom D u kojoj su Italija, Litvanija, Velika Britanija i Island.

"Za drugu grupu i eventualno ukrštanje, to mi je daleko i neću o tome da razmišljam. Ne razmišljam ni o Bosni prije meča sa Švajcarskom. Nije prazna priča, vrlo malo dana, trenerski izazov za bilo koga da u tri dana stavi sisteme da bismo dobro odigrali. Volio bih da idemo polako. Što se voljnog momenta tiče i agresivnosti, prijatno sam iznenađen, čak i oduševljen. Mnogo momaka je igralo mečeve za vikend i došli su na trening. Imali smo trening i jutros i igrači su dobro odreagovali, vjerujem u mladost i energiju", zaključio je Alimpijević.

Pogledajte

02:37
Alimpijević: Evroligaši nisu dali igrače
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

