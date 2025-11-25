Bivši košarkaš Borca iz Banjaluke prvi put među "zmajevima": Velika čast i zadovoljstvo (VIDEO)

Debitant u selekciji Bosne i Hercegovine je Stefan Simanić, koji je prošle sezone igrao za banjalučki Borac.

Izvor: Facebook/KS BiH

Košarkaška selekcija Bosne i Hercegovine počinje novi kvalifikacioni ciklus za plasman na Svjetsko prvenstvo, a selektoru "zmajeva" Dariju Đerđi na raspolaganju je prvi put i Stefan Simanić, bivši košarkaš banjalučkog Borca, koji je danas član litvanskog BC Šiauliaija.

Simanić je u izjavi za KS BiH istakao da mu poziv u "zmajeve" predstavlja čast i zadovoljstvo.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dio reprezentacije. Prvi put u mojoj karijeri. Potrudiću se da opravdam povjerenje trenera. Na nama je da se dobro spremimo i vrijedno radimo, te ostvarimo što bolje rezultate", rekao je Simanić.

Reprezentaciju BiH ove sedmice očekuje gostovanje u Turskoj u četvrtak, te meč protiv Srbije tri dana kasnije na domaćem parketu, a oba meča će prenositi televizija "Arena Sport".

Simanić je u Borcu prošle sezone prosječno bilježio 12.3 poena uz 6.3 skoka u Ligi BiH, dok je na parketima ABA 2 lige imao učinak od 9.5 poena i 5.3 skoka.

Potom je otišao u Ameriku, gdje je potpisao za Klivlend Čardž, razvojni tim NBA ekipe Kavalirsa, ali je prije 15-ak dana preselio u Litvaniju.

Osim pomenutih klubova, još je u karijeri branio boje sarajevskog Sparsa, Metalca iz Valjeva, Mladosti, Vrijednosnice Osijek, zeničkog Čelika i Igokee.

(MONDO)