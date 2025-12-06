Uhvaćen Josip Oršuš u Sloveniji: Ubica će biti izručen u Hrvatskoj

Krivična prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja krivičnih djela teškog ubistva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje, kao i teškog ubistva na štetu 28-godišnjakinje, podnijeta je nadležnom tužilaštvu.

Izvor: PU međimurska

Kaznena prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja krivičnih djela teškog ubistva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje, kao i teškog ubistva na štetu 28-godišnjakinje, već je ranije podnijeta Županijskom državnom tužilaštvu u Varaždinu, radi izdavanja Evropskog naloga za hapšenje.

Policijska uprava Međimurska primila je obavještenje od slovenskih kolega iz Policijske uprave Murska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhapšen 40-godišnji Josip Oršuš.

Na osnovu Evropskog naloga za hapšenje, 40-godišnjak će biti predat policijskim službenicima Policijske uprave Međimurske. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će biti predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Međimurske.

