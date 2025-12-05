Ukidaju se naplatne kućice: Hrvatska uvodi nov sistem ulaska u zemlju

Hrvatska će od septembra 2026. potpuno promijeniti način naplate putarina, što će posebno uticati na one koji automobilom putuju na ljetovanje u ovu državu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Hrvatska od jeseni 2026. prelazi na digitalnu naplatu putarina. Klasične naplatne kućice, gdje se do sada stajalo zbog uzimanja kartica ili plaćanja gotovinom, biće ukinute.

Umjesto zaustavljanja ispred rampe, naplata će se obavljati automatski - putem skeniranja registarskih tablica ili uz pomoć elektronskog uređaja, sličnog rješenjima koja već postoje u Austriji, Italiji i Francuskoj. Naplatna infrastruktura biće postavljena na ulazima i izlazima sa autoputa, a cilj je da se izbjegnu višekilometarske kolone, posebno u julu i avgustu kada većina turista ulazi u zemlju.

Kako će funkcionisati novi sistem?

Promjena se sprovodi kroz dva modela digitalne naplate:

Registracija tablica - za vozila do 3,5 t

Vozači automobila, motocikala, lakih kamperskih vozila i kombija moći će prije putovanja da se registruju na internet portalu, gdje će broj tablice povezati sa karticom za plaćanje. Nakon toga, naplata se odvija automatski, kamere snimaju vozilo, sistem računa pređenu dionicu i naplaćuje je bez zaustavljanja.

Ako vozilo nije registrovano unaprijed, sistem može zabeležiti prolazak, ali bez mogućnosti naplate i dobijanja novčane kazne.

ENC uređaj - obavezan za vozila preko 3,5 t

Teretna vozila i autobusi moraće da koriste elektronski naplatni uređaj (ENC). On je i ranije postojao, ali sada postaje dio jedinstvenog digitalnog sistema. Funkcioniše automatski, bez dodatne registracije, uz komunikaciju uređaja i putarine pri prolasku ispod portala.

Šta ovo znači za turiste?

Ukidanje naplatnih kućica znači:

brži ulazak u Hrvatsku,

kraći zastoji na najopterećenijim dijelovima autoputa,

manje nerviranja tokom putovanja na more,

ušteda vremena tokom sezonskih gužvi.

Važna napomena: vozači će morati unaprijed da se registruju ili da nabave ENC uređaj.

Zato se putnicima preporučuje da se na vrijeme informišu i izvrše pripremu prije polaska na put, kako bi uštedjeli vrijeme i izbjegli neprijatnosti na graničnim prelazima i auto-putevima.

(Fenix Magazine/Mondo)