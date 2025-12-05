logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukidaju se naplatne kućice: Hrvatska uvodi nov sistem ulaska u zemlju 1

Ukidaju se naplatne kućice: Hrvatska uvodi nov sistem ulaska u zemlju

Autori Dušan Volaš Autori Fenix magazin
1

Hrvatska će od septembra 2026. potpuno promijeniti način naplate putarina, što će posebno uticati na one koji automobilom putuju na ljetovanje u ovu državu.

Ukidaju se naplatne kućice u Hrvatskoj Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Hrvatska od jeseni 2026. prelazi na digitalnu naplatu putarina. Klasične naplatne kućice, gdje se do sada stajalo zbog uzimanja kartica ili plaćanja gotovinom, biće ukinute.

Umjesto zaustavljanja ispred rampe, naplata će se obavljati automatski - putem skeniranja registarskih tablica ili uz pomoć elektronskog uređaja, sličnog rješenjima koja već postoje u Austriji, Italiji i Francuskoj. Naplatna infrastruktura biće postavljena na ulazima i izlazima sa autoputa, a cilj je da se izbjegnu višekilometarske kolone, posebno u julu i avgustu kada većina turista ulazi u zemlju.

Kako će funkcionisati novi sistem?

Promjena se sprovodi kroz dva modela digitalne naplate:

Registracija tablica - za vozila do 3,5 t

Vozači automobila, motocikala, lakih kamperskih vozila i kombija moći će prije putovanja da se registruju na internet portalu, gdje će broj tablice povezati sa karticom za plaćanje. Nakon toga, naplata se odvija automatski, kamere snimaju vozilo, sistem računa pređenu dionicu i naplaćuje je bez zaustavljanja.

Ako vozilo nije registrovano unaprijed, sistem može zabeležiti prolazak, ali bez mogućnosti naplate i dobijanja novčane kazne. 

ENC uređaj - obavezan za vozila preko 3,5 t

Teretna vozila i autobusi moraće da koriste elektronski naplatni uređaj (ENC). On je i ranije postojao, ali sada postaje dio jedinstvenog digitalnog sistema. Funkcioniše automatski, bez dodatne registracije, uz komunikaciju uređaja i putarine pri prolasku ispod portala.

Šta ovo znači za turiste?

Ukidanje naplatnih kućica znači:

  • brži ulazak u Hrvatsku,
  • kraći zastoji na najopterećenijim dijelovima autoputa,
  • manje nerviranja tokom putovanja na more,
  • ušteda vremena tokom sezonskih gužvi.

Važna napomena: vozači će morati unaprijed da se registruju ili da nabave ENC uređaj.

Zato se putnicima preporučuje da se na vrijeme informišu i izvrše pripremu prije polaska na put, kako bi uštedjeli vrijeme i izbjegli neprijatnosti na graničnim prelazima i auto-putevima.

 (Fenix Magazine/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska putarina

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Niko

Pa sto ne uvedete vinjete ko sav ostali svijet,sta stalno glumite???

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ