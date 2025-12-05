logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umrla jedna od žena upucanih u Međimurju: Policija i dalje traga za ubicom koji je izrešetao sestre

Umrla jedna od žena upucanih u Međimurju: Policija i dalje traga za ubicom koji je izrešetao sestre

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

U pucnjavi koja se sinoć dogodila u naselju Sitnice u Međimurju, jedna od dve ranjene žene preminula je, dok se druga i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici.

Umrla jedna od žena upucanih u Međimurju Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

U pucnjavi koja se u četvrtak uveče dogodila u naselju Sitnice u Međimurju, jedna od dvije teško povrijeđenih žena je, nažalost, preminula. Druga se žena i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, a počinilac je još uvijek u bjekstvu. Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi eMeđimurje.

Policijska uprava međimurska potvrdila je da je u večernjim satima 4. decembra došlo do pucnjave iz vatrenog oružja. Prema nezvaničnim informacijama koje su podijelili meštani, muškarac je u kući pucao u svoju nevjenčanu suprugu, a zatim na ulici i u njenu sestru.

Portparol PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je da se incident dogodio oko 21 sat, nakon čega su obje žene s teškim povredama hitno prevezene u Županijsku bolnicu u Čakovcu. Policija je potvrdila kako se za počiniocem intenzivno traga od sinoć.

"Druga žrtva pucnjave bori se za život s teškim povredama", izjavio je danas portparol Gačal. Iz policije su dodali da do privođenja osumnjičenog još nije došlo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pucnjava Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ