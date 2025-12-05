Umrla jedna od žena upucanih u Međimurju: Policija i dalje traga za ubicom koji je izrešetao sestre

U pucnjavi koja se sinoć dogodila u naselju Sitnice u Međimurju, jedna od dve ranjene žene preminula je, dok se druga i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici.

Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

U pucnjavi koja se u četvrtak uveče dogodila u naselju Sitnice u Međimurju, jedna od dvije teško povrijeđenih žena je, nažalost, preminula. Druga se žena i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, a počinilac je još uvijek u bjekstvu. Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi eMeđimurje.

Policijska uprava međimurska potvrdila je da je u večernjim satima 4. decembra došlo do pucnjave iz vatrenog oružja. Prema nezvaničnim informacijama koje su podijelili meštani, muškarac je u kući pucao u svoju nevjenčanu suprugu, a zatim na ulici i u njenu sestru.

Portparol PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je da se incident dogodio oko 21 sat, nakon čega su obje žene s teškim povredama hitno prevezene u Županijsku bolnicu u Čakovcu. Policija je potvrdila kako se za počiniocem intenzivno traga od sinoć.

"Druga žrtva pucnjave bori se za život s teškim povredama", izjavio je danas portparol Gačal. Iz policije su dodali da do privođenja osumnjičenog još nije došlo.