Težak incident u Splitu: Policajac u životnoj opasnosti nakon napada nožem, uhapšen tinejdžer

Autor Dušan Volaš
Sinoć je u Splitu teško povrijeđen policajac koji je u trenutku napada bio van dužnosti. Kako je saopštila tamošnja policija, napad se dogodio oko 22.45 časova, a policajac koji je bio u civilu, teško je povrijeđen.

U Splitu teško povrijeđen policajac Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Sinoć je u Splitu teško povređen policajac koji je u trenutku napada bio van dužnosti. Kako je saopšteno iz policije, napad se dogodio oko 22.45 časova, a policajac koji je bio u civilnoj odjeći, napadnut je oštrim predmetom. Oko 23.15 prevezen je u KBC Split, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

On je zadobio višestruke ubodne rane i teške povrede više organa zbog čega mu je urađena opsežna medicinska obrada. Njegovo zdravstveno stanje je kritično i nalazi se u životnoj opasnosti. Uhapšen 18-godišnjak sa ozbiljnim psihičkim problemima.

Pod nadzorom policije nalazi se 18-godišnji mladić sa ozbiljnim psihičkim problemima. Jedna od verzija kojom raspolažu nadležni jeste da je policajac kao žrtva izabran potpuno slučajno.

Kriminalističko istraživanje i dalje je u toku. Iz policije su uputili poruku podrške teško povređenom kolegi i njegovoj porodici, piše Index.hr.

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć ljekara, oporaviti. Mislimo na njega, uz njega smo i njegovu porodicu u ovim teškim trenucima", poručili su.

Zvanično saopštenje policije

"Jedna osoba koja se dovodi u vezu sa napadom privedena je i nalazi se pod nadzorom policije. U toku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Na mjestu napada obavljen je uviđaj kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog tužioca", saopštila je policija.

