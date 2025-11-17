logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Split: Policija privela oko 20 maloljetnika nakon tuče u dvorištu škole 1

Split: Policija privela oko 20 maloljetnika nakon tuče u dvorištu škole

Autor Dušan Volaš
1

Grupa maloljetnika sukobila se sinoć, oko 20.30 časova, u dvorištu osnovne škole na području splitskog naselja Trstenik. Policija je brzo reagovala i prekinula sukob te privela oko 20 mlađih osoba koje su pokušale da pobjegnu.

shutterstock_1644504649.jpg Izvor: Shutterstock

"Policijski službenici su oko 20.30 sati na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu uočili sukob grupe mlađih osoba koji je prekinut dolaskom policije na mjesto događaja. Dio učesnika se, kada je uočio policijske službenike, razbježao. Na samom mjestu događaja i u neposrednoj blizini spriječen je pokušaj bjekstva jedne grupe mlađih osoba (oko 20-ak osoba) koje su stavljene pod nadzor policije. U grupi zadržanih osoba, prema prvim informacijama s terena, nema povrijeđenih", saopštila je policija.

Naglašeno je da je riječ o maloljetnicima i da će policija pozvati njihove roditelje, kao i da će obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad, prenose hrvatski mediji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

split tuča Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Danijel

Hrvatska pokazuje svoj iskonski primitivizam

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ