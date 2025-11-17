Split: Policija privela oko 20 maloljetnika nakon tuče u dvorištu škole

Grupa maloljetnika sukobila se sinoć, oko 20.30 časova, u dvorištu osnovne škole na području splitskog naselja Trstenik. Policija je brzo reagovala i prekinula sukob te privela oko 20 mlađih osoba koje su pokušale da pobjegnu.

Izvor: Shutterstock

"Policijski službenici su oko 20.30 sati na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu uočili sukob grupe mlađih osoba koji je prekinut dolaskom policije na mjesto događaja. Dio učesnika se, kada je uočio policijske službenike, razbježao. Na samom mjestu događaja i u neposrednoj blizini spriječen je pokušaj bjekstva jedne grupe mlađih osoba (oko 20-ak osoba) koje su stavljene pod nadzor policije. U grupi zadržanih osoba, prema prvim informacijama s terena, nema povrijeđenih", saopštila je policija.

Naglašeno je da je riječ o maloljetnicima i da će policija pozvati njihove roditelje, kao i da će obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad, prenose hrvatski mediji.