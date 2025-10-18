logo
Haos u Italiji pred utakmicu Serije A: Masovna tuča navijača u Pizi (VIDEO)

Haos u Italiji pred utakmicu Serije A: Masovna tuča navijača u Pizi (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Seriju A obilježila je tuča u Pizi u kojoj je učestvovao veliki broj navijača domaćina i gostujuće ekipe iz Verone.

tuca u seriji a navijaci pize i verone izazvali haos Izvor: X/Hooligans.cz Official/Printscreen

Fudbaleri Pize ugostili su Veronu u okviru sedmog kola italijanske Serije A, a prije početka susreta u gradu je izbila prava pometnja. Navijači ovih timova sukobili su se, ali se na snimcima ne može vidjeti da li je reagovala i tamošnja policija.

Na ulicama Pize došlo je do sukoba između navijača oba kluba, a snimci incidenta ubrzo su se proširili društvenim mrežama. Za sada nema potvrđenih informacija o eventualnim hapšenjima ili povrijeđenima, ali se može vidjeti da je tuča bila vrlo žustra i praćena velikim brojem učesnika.

Kako se može vidjeti na snimcima, učesnici masovne tuče koristili su štangle, baklje i druga pirotehnička sredstva, dok su neki imali motociklističke kacige na glavama. Na zabilježenim snimcima vidi se kako jedna grupa napada drugu, ali potom slijedi kontranapad, pa su navijači drugog tima uspjeli da uzvrate istom mjerom.

Piza je tek nedavno izborila plasman u Seriju A i do ovog meča osvojila je samo dva boda. Verona takođe nije sjajno startovala sezonu, sa bodom više od domaćina, što je dodatno podgrijalo napetost među navijačima. I ova utakmica završena je bez golova, mada je domaćin imao mnogo više šansi da na svom terenu zatrese mrežu rivala.

Piza je trenutno 19. i nalazi se u zoni za ispadanje Serije A, dok Verona i dalje drži glavu iznad površine, tako što je na 17. mestu, tik iznad opasne zone.

(MONDO)

Serija A fudbal Piza Helas Verona tuča navijači

