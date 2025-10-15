Statistički rekorderi Serije A i čuvari fudbalskog identiteta: Frančesku Totiju u Italiji nema ravnog!

Znate li ko su najbolji strijelci kroz istoriju svih 20 klubova koji trenutno nastupaju u Seriji A? Ovo su golgeteri koji su oblikovali fudbalsku Italiju.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Italijanska Serija A oduvijek je bila dom vrhunskih napadača - od klasičnih "devetki" pedesetih i šezdesetih, preko harizmatičnih golgetera devedesetih, do modernih asova koji su svoje klubove pretvorili u brendove.

Serija A je kroz gotovo čitav vijek postojanja bila pozornica najvećih majstora napadačkog fudbala. Od vremena kada su se mreže tresle na blatnjavim terenima tridesetih godina, pa do savremenih zvijezda koje svoje golove slave pred desetinama miliona gledalaca širom svijeta - italijansko prvenstvo oduvijek je bilo dom vrhunskih strijelaca.

Italijanski golgeter oduvijek je bio poseban tip igrača. Nije se mjerio samo brojem pogodaka, već i preciznošću, instinktom i sposobnošću da presudi najvažnije mečeve. U zemlji u kojoj je taktika gotovo religija, pronaći put do gola uvijek je bilo pitanje genijalnosti. Upravo zato, svaki gol u Seriji A nosi dodatnu težinu - iza njega stoje minuti strpljenja, borbe i savršenog osjećaja za prostor.

Tokom decenija, svaki veliki klub imao je svog zaštitnog znaka u napadu - čovjeka koji je donosio pobjede i stvarao legende. Njihovi golovi nisu samo ispisivali statistike, već i istoriju klubova, osvajali titule i oblikovali identitet čitavih generacija navijača. U Milanu, Torinu, Napulju ili Rimu, ime najboljeg strijelca često se izgovara s istim poštovanjem kao i ime samog kluba.

Izvor: Shutterstock

Iako se fudbal mijenjao, strijelci su ostali njegovo najčistije lice. U eri brzine, taktike i analitike, i dalje se sve svodi na onaj trenutak kada lopta pređe liniju gola. Taj trenutak je ono što Seriju A čini posebnim - jer iza svakog gola stoji tradicija, emocija i priča koja se prenosi s generacije na generaciju.

Najbolji strijelci italijanskog prvenstva tako nisu samo statistički rekorderi. Oni su čuvari fudbalskog identiteta, dokaz da se i u najzatvorenijim defanzivnim sistemima rađa magija napada. Njihovi golovi nisu samo brojevi - oni su muzika italijanskog fudbala, bez koje Serija A nikada ne bi bila ista.

Svaki od 20 klubova današnje Serie A ima svog heroja - fudbalera čije se ime i dalje s ponosom spominje kad se govori o njihovoj istoriji i identitetu.

1. FRANČESKO TOTI (ROMA) - 250 GOLOVA

Izvor: Paolo Bona/Shutterstock

Frančesko Toti, vječni kralj Rima. Toti je cijelu karijeru proveo u dresu Rome, osvojio je "skudeto" 2001, a njegovih 250 ligaških golova čini ga drugim najboljim strijelcem u istoriji Serie A, odmah iza Piole.

Toti nije bio samo fudbaler, već živi simbol Rima i vjernosti jednom klubu. Cijelu karijeru posvetio je Romi (1993-2017), od debija kao tinejdžer, koji mu je omogućio Vujadin Boškov, do oproštaja nakon više od 25 godina na terenu. Njegov talenat, preciznost u pasu, sposobnost da čita igru i nevjerovatna hladnokrvnost pred golom učinili su ga jednim od najboljih napadača u istoriji italijanskog fudbala.

Toti je bio majstor igre "iza napadača" i kreator akcija, sposoban i za spektakularne golove i za genijalne asistencije. Njegova sposobnost da iznenadi protivnika i da u najvažnijim trenucima pronađe rješenje na terenu, učinila je da svaki gol nosi priču.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Njegova legenda prevazilazi brojke. Toti je postao ikona grada, simbol lojalnosti i strasti prema jednom klubu. Za navijače Rome, on nije bio samo igrač – bio je "Il Capitano", vođa na terenu i izvan njega, čija harizma, ljubav prema klubu i nepokolebljiv duh i danas inspirišu generacije. Njegovi golovi i asistencije ostavili su neizbrisiv trag, a svaki trenutak proveden u dresu Rome potvrđuje zašto je on vječna legenda Serije A.

2. GUNAR NORDAL (MILAN) - 210 GOLOVA

Švedska gol-mašina. U samo sedam sezona u dresu Milana postigao je 210 prvenstvenih pogodaka, što ga čini i najboljim strijelcem Milana i jednim od najefikasnijih u istoriji Serie A. Zajedno s Grenom i Lidholmom, činio je čuveni "Gre-No-Li" trio.

3. ĐUZEPE MEACA (INTER) - 197 GOLOVA

Legenda čije ime nosi stadion u Milanu. Meaca je bio simbol predratnog Intera (tada Ambrozijana-Inter), napadač s neviđenim instinktom i elegancijom. Osvojio je tri "skudeta" i dvije titule svjetskog prvaka s Italijom. Njegovih 197 ligaških golova ostaju nedostižan rekord u istoriji "nerazura".

4. ANTONIO DI NATALE (UDINEZE) - 191 GOL

Izvor: SIMONE FERRARO / AFP / Profimedia

Antonio di Natale je definicija kasnog procvata, fenomenalni golgeter, bivši reprezentativac Italije, koji nikada nije igrao u nekom "velikom" klubu, ali je bio jedan od najubojitih golgetera Italije.

Najbolje godine karijere doživio je u Udinezeu, gdje je s godinama postajao sve efikasniji. Bio je najbolji strijelac Serije A u dvije sezone i omiljeni kapiten koji je odbijao odlazak u veće klubove. Za tim iz Udina ukupno je upisao 191 gol u najjačem italijanskom rangu. Na početku karijere dugo nosio i dres Empoliju. Ipak, tu je uglavnom tresao mreže dok je nastupao u Seriji B, dok je u Seriji A postigao ukupno 18, što ga stavlja na šesto mjesto vječne liste strijelaca u najvišem rangu.

5. ALESANDRO DEL PJERO (JUVENTUS) - 188 GOLOVA

Izvor: Maxisport/Shutterstock

"Pinturikio" je sinonim za eleganciju i odanost. Više od 700 nastupa i 188 ligaških pogodaka u dresu Juventusa čine ga najvećom legendom kluba. Majstor slobodnih udaraca i ključni igrač u usponu Juvea devedesetih i dvijehiljaditih.

6. KALJARI (LUIĐI RIVA) - 156 GOLOVA

Najveći fudbaler u istoriji kaljarija i jedan od simbola italijanskog fudbala. Luiđi "Điđi" Riva je 1970. donio "skudeto" malenom klubu sa Sardinije, a njegovih 156 ligaških pogodaka teško da će neko uspjeti da nadmaši.

7. GABRIJEL BATISTUTA (FIORENTINA) - 152 GOLA

Izvor: Profimedia

"Batigol" je postao sinonim za ljubav između igrača i grada. U dresu Fiorentine postizao je golove s nevjerovatnom lakoćom, a i kad je klub ispao u Seriju B, ostao je vjeran ljubičastima. Njegov moćni udarac i strast prema igri i danas se prepričavaju u Firenci. Argentinac je jedan od najboljih napadača u istoriji Serije A, gdje je još briljirao noseći dres Rome, za koju je u prvenstvu postigao 30 pogodaka, te bio ključni igrač u osvajanju posljednjeg "skudeta" do kojeg je "vučica" stigla 2001. godine.

8. SILVIO PIOLA (LACIO) - 143 GOLA

NAJBOLJI U SERIJI A Ako uzmemo u obzir najbolje strijelce Serije A, računajući sve klubove za koje su nastupali, stanje na vrhu je sljedeće: 1. Silvio Piola (274 gola) - Lacio, Torino, Juventus, Novara 2. Frančestko Toti (250) - Roma 3. Gunar Nordal (225) - Milan, Roma 4. Đuzepe Meaca (216) - Inter, Milan, Juventus 5. Žoze Altafini (216) - Milan, Napoli, Juventus

Najbolji strijelac u istoriji italijanskog prvenstva. Piola je kroz karijeru nosio dres Lacija, Torina, Juventusa i Novare, ostavljajući trag gdje god je igrao.

Njegovih 274 ligaških pogodaka još uvijek niko nije uspio nadmašiti - rekord koji traje više od sedamdeset godina i vjerovatno nikada neće biti oboren. U dresu "nebeskoplavih" postigao je više od polovine njih - 143.

9. KARLO REGUCONI (BOLONJA) - 141 GOL

Većinu najvećih trofeja Bolonja je osvojila dvadesetih i tridesetih godina prošlog vijeka, a od ukupno sedam šampionskih titula posljednja je došla 1964. godine.

Karlo Reguconi briljirao je u prvenstvenim mečevima sa 141 golom, dok je ipak prvi strijelac kluba Anđelo Skjavio. Računajući sva takmičenja postigao je 251 pogodak.

10. PAOLO PULIĆI (TORINO) - 134 GOLA

Vječiti Paulo Pulići bio je simbol Torina sedamdesetih godina i čovjek koji je klub doveo do legendarnog "skudeta" 1976. godine. Sa 134 ligaška pogotka, Pulići je i danas najbolji strijelac u istoriji Torina. Prepoznatljiv po eksplozivnom sprintu i instinktu pred golom, bio je miljenik navijača i prava ikona "granate", a njegovog umijeća svakako će se sjetiti stariji ljubitelji Kalča.

Izvor: Massimo Paolone/LaPresse

Osim deset pomenutih, Serija A imala je svakako još sjajnih golgetera od kojih neki nisu ni našli svoje mjesto na ovoj listi. Od fudbalera novijeg doba, među deset najboljih su i legendarni napadač Sasuola Domeniko Berardi (123 gola), koji ima šansu da popravi svoj učinak jer je i dalje član "neroverdija", zatim Dris Mertens (Napoli) sa 113 golova, Duvan Zapata, Ernan Krespo, Luka Toni, Havijer Ševanton...

Ovo je pregled najboljih strijelaca po klubovima, uz broj njihovih ligaških golova.

Izvor: Shutterstock

LISTA NAJBOLJIH STRIJELACA SERIJE A PO KLUBOVIMA: