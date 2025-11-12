logo
Haos u centru Zagreba: Masovna tuča 20 maskiranih mladića na Trgu bana Jelačića, objavljen uznemirujući snimak (VIDEO)

Haos u centru Zagreba: Masovna tuča 20 maskiranih mladića na Trgu bana Jelačića, objavljen uznemirujući snimak (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu poslije podne je izbila masovna tuča u kojoj je učestvovalo dvadesetak maskiranih mladića, a zagrebačka policija je potvrdila da je nekoliko osoba privedeno.

Masovna tuča 20 maskiranih mladića na Trgu bana Jelačića Izvor: paul prescott / Alamy / Alamy / Profimedia

Iz Policijske uprave zagrebačke naveli su da je oko 16.00 časova došlo do sukoba većeg broja mlađih osoba.

"Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se učesnici dali u bijeg po okolnim ulicama, policija je na nekoliko lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu sa ovim događajem", naveli su iz policije.

U saopštenju se dodaje da se više osoba nalazi pod nadzorom policije u službenim prostorijama i da je istraga u toku.

Pojedini mediji javili su da je riječ o tuči navijača "Dinama" i "Hajduka". Ove informacije zasad nisu zvanično potvrđene, nije poznato da li ima povrijeđenih i uhapšenih.

"Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje.

Ovo je strašno. Vidio sam da su neki odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam, policiju", ispričao je svjedok tuče, prenosi "Jutarnji list".

Ranije danas, oko 14.00 časova, na Trgu u Zagrebu napadnuta je ekipa N1 televizije.

Prema navodima ove televizije, nepoznati mlađi muškarac najprije je vrijeđao novinare, a zatim fizički nasrnuo na snimatelja kojeg je odgurnuo i nanio mu vidnu povredu oka.

Zagrebačka policija saopštila je da je uhapsila mladića koji je napao novinare.

tuča Zagreb Hrvatska

