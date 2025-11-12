Haos u centru Zagreba: Masovna tuča 20 maskiranih mladića na Trgu bana Jelačića, objavljen uznemirujući snimak (VIDEO)

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu poslije podne je izbila masovna tuča u kojoj je učestvovalo dvadesetak maskiranih mladića, a zagrebačka policija je potvrdila da je nekoliko osoba privedeno.
Iz Policijske uprave zagrebačke naveli su da je oko 16.00 časova došlo do sukoba većeg broja mlađih osoba.
"Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se učesnici dali u bijeg po okolnim ulicama, policija je na nekoliko lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu sa ovim događajem", naveli su iz policije.
U saopštenju se dodaje da se više osoba nalazi pod nadzorom policije u službenim prostorijama i da je istraga u toku.
12.11.2025 Youth street BBB vs school members from Split fighting in Zagreb, click for more here:https://t.co/BUOImkol0U— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)November 12, 2025
Pojedini mediji javili su da je riječ o tuči navijača "Dinama" i "Hajduka". Ove informacije zasad nisu zvanično potvrđene, nije poznato da li ima povrijeđenih i uhapšenih.
"Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje.
Ovo je strašno. Vidio sam da su neki odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam, policiju", ispričao je svjedok tuče, prenosi "Jutarnji list".
Ranije danas, oko 14.00 časova, na Trgu u Zagrebu napadnuta je ekipa N1 televizije.
Prema navodima ove televizije, nepoznati mlađi muškarac najprije je vrijeđao novinare, a zatim fizički nasrnuo na snimatelja kojeg je odgurnuo i nanio mu vidnu povredu oka.
Zagrebačka policija saopštila je da je uhapsila mladića koji je napao novinare.