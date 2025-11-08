logo
Hapšenje u Hrvatskoj: Žena (40) nasmrt izbola muža

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Kod Velike Gorice, 40-godišnja žena ubila je svog muža, a policija vodi istragu i uviđaj na mjestu zločina.

žena ubila muža u velikoj gorici Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Rano jutros u Selnici Šćitarjevskoj kod Velike Gorice, 40-godišnja žena usmrtila je 52-godišnjeg člana porodice, saopštila je policija. Prema prvim informacijama, muškarac je najvjerovatnije ubijen oštrim predmetom. Kako se nezvanično saznaje, žrtva je bio njen muž.

Osumnjičena se nalazi pod nadzorom policije, a na mjestu događaja u toku je uviđaj i kriminalistička istraga kojom će biti utvrđene okolnosti ovog teškog zločina.

(Index)

