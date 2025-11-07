logo
Bed Blu Bojsi vikali za "Dom spremni" ispred Srpskog kulturnog centra: Pogledajte dramatičan snimak iz Zagreba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pojavio se snimak maskiranih napadača koji su u Zagrebu htjeli da prekinu manifestaciju "Dani srpske kulture".

Skandiranje u Zagrebu na otvaranju dana srpske kulture Izvor: x.com/hooliganscz1999

Oko 50 maskiranih muškaraca pokušalo je u Zagrebu danas da prekine manifestaciju "Dani srpske kulture" i prema pisanju "HRT-a", riječ je o navijačima fudbalskog kluba Dinama iz Zagreba, Bed Blu Bojsima. Oni su skandirali "O Hrvatska, o Hrvatska nezavisna državo" i "Za dom spremni".

Razišli su se nakon dolaska policije. Manifestacija se održava u Srpskom kulturnom centru. Na društvenim mrežama se u međuvremenu pojavio i snimak incidenta ispred Srpskog kulturnog centra.

Da podsjetimo, kako pišu hrvatski mediji, tokom dana je među navijačkim grupama kružio poziv da se dođe u Preradovićevu ulicu gdje se nalazi Srpski kulturni centar. Stigao je veći broj maskiranih muškaraca u kapuljačama, ali su pripadnici interventne jedinice policije sprečili sukobe i nasilje.

(Mondo.rs)

