Kolumbijac podvodio žene u Splitu: Zaradio najmanje 25.000 evra

Izvor: Shutterstock/Jelena990

Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv četrdesetogodišnjaka Kolumbijca koji je na području Splitsko-dalmatinske županije organizovao pružanje seksualnih usluga uz novčanu naknadu, te tako ostvario protipravnu imovinsku korist od najmanje 25.000 evra.

Usluge su pružale četiri državljanke Kolumbije sa kojima je optuženi dogovarao raspodjelu zarade, prenose hrvatski mediji.

Prema navodima optužnice, podignute zbog krivičnog djela prostitucija, osumnjičeni je od juna do septembra organizovao pružanje seksualnih usluga.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo produženje istražnog zatvora zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da ponovi krivično djelo ako bude pušten na slobodu.