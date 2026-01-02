Od 15 stepeni do snijega: Olujni vjetar i nagli pad temperature u večernjim časovima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme, sa sunčanim intervalima, uz dnevnu temperaturu vazduha do 15 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Shutterstock

Na jugu i jugozapadu oblačno, u nižim predjelima sa kišom, susnježicom ili snijegom, a u ostalim krajevima promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.

Uveče će kiša početi i na sjeveru, sapšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći doći će do zahlađenja i kiša će u većini krajeva preći u susnježicu ili snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača i u nižim oblastima.

Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na jugu i zapadu povremeno uz olujne udare.

Maksimalna temperatura vazduha od seam do 15 na sjeveroistoku, u višim predjelima tri stepena Celzijusova.

UPOZORENJE ZBOG JAKOG VJETRA

Za šire područje Banjaluke i Doboja danas je izdato upozorenje na jak vjetar, a očekuju se udari do 80 kilometara na čas.

Stanovništvo se upozorava na moguća strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar, kao i prekide u snadbijevanju električnom energijom.

U ostalim područjima na snazi je žuto upozorenje na vjetar, čija će jačina biti do 60 kilometara na čas, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez zastoja, na krajnjem zapadu Srpske počela je padati kiša pa su kolovozi mokri i klizavi, naveli su iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina iz AMS-a skreću pažnju na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode radovi na obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, iako za vrijeme praznika nema radova.

Na svim putnim pravcima, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Zabranjuje se prevoz eksplozivnih meterija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Srpske osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa večeras do ponoći.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brze ceste/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do fontane na ulazu u Banjaluku.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, a izmjena ima na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina zbog sanacije klizišta.

Zbog radova na kamenolomu "Han Derventa" dolaziće do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta u opštini Pale.

Do povremene obustave saobraćaja dolaziće na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova.

Saobraćaj se na dijelu regionalnog puta Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani odvija jednom saobraćajnom trakom zbog aktiviranih klizišta, kao i na putu Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

U većem dijelu FBiH jutros slab snijeg pada na višim planinskim predjelima, posebno na pravcima Ripač–Vrtoče, Bosanski Petrovac – Oštrelj – Drvar, Donji Vakuf - Komar – Turbe, Livno–Kupres i Jablanica–Blidinje, gdje se snijeg uglavnom ne zadržava na kolovozu.

Jak vjetar otežava vožnju na području Bihaća, Bosanskog Petrovca, Ključa, Kladnja, Kalesije i Banovića.

Na graničnom prelazu Gradiška, Izačić i Velika Kladuša od jutros se pojačava intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Na ostalim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.