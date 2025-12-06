Tako engleski skandal: Filom za tortu gađali krunu s draguljima, uhapšeno četvoro (Video)

Četiri osobe uhapšene su nakon što je oštećena vitrina sa carskom krunom sa draguljima u Londonskoj Kuli, na koju su bačeni krem i torta od jabuka.

Izvor: William Barton/Shutterstock

Policija je saopštila da su četiri osobe uhapšene zbog sumnje na kriminalno oštećenje i da je Kuća dragulja ("Jewel House") Londonske Kule zatvorena za javnost dok traje policijska istraga.

Organizacija "Povratite vlast", koja sebe opisuje kao novu nenasilnu grupu građanskog otpora, tvrdi da stoji iza ovog čina.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power:https://t.co/fMDX5SNEKgpic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power)December 6, 2025

Grupa je saopštila da je izvela akciju kako bi zatražila od vlade Velike Britanije da osnuje stalnu građansku skupštinu - "Dom naroda" sa ovlašćenjem da "oporezuje ekstremno bogatstvo i popravi Britaniju", prenosi Bi-Bi-Si.

Londonska Kula ili Bijela Kula ili kolokvijalno Tauer je srednjovjekovna tvrđava koja čini jednu od centralnih gradskih tačaka i nalazi se na istočnom rubu istorijskog središta Londona, uz sjevernu obalu rijeke Temze.

Pod tim imenom se često identifikuje središnja četvorougaona građevina u centru "Bijela Kula", ali ona predstavlja i kompleks građevina opasanih odbrambenim zidom i jarkom. Londonski Tauer se od 1988. nalazi na spisku svjetske baštine Unesko.