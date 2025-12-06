logo
Tako engleski skandal: Filom za tortu gađali krunu s draguljima, uhapšeno četvoro (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Četiri osobe uhapšene su nakon što je oštećena vitrina sa carskom krunom sa draguljima u Londonskoj Kuli, na koju su bačeni krem i torta od jabuka.

uhapšeni aktivisti koji su u londonu hranom gađali nakit Izvor: William Barton/Shutterstock

Policija je saopštila da su četiri osobe uhapšene zbog sumnje na kriminalno oštećenje i da je Kuća dragulja ("Jewel House") Londonske Kule zatvorena za javnost dok traje policijska istraga.

Organizacija "Povratite vlast", koja sebe opisuje kao novu nenasilnu grupu građanskog otpora, tvrdi da stoji iza ovog čina.

Grupa je saopštila da je izvela akciju kako bi zatražila od vlade Velike Britanije da osnuje stalnu građansku skupštinu - "Dom naroda" sa ovlašćenjem da "oporezuje ekstremno bogatstvo i popravi Britaniju", prenosi Bi-Bi-Si.

Londonska Kula ili Bijela Kula ili kolokvijalno Tauer je srednjovjekovna tvrđava koja čini jednu od centralnih gradskih tačaka i nalazi se na istočnom rubu istorijskog središta Londona, uz sjevernu obalu rijeke Temze.

Pod tim imenom se često identifikuje središnja četvorougaona građevina u centru "Bijela Kula", ali ona predstavlja i kompleks građevina opasanih odbrambenim zidom i jarkom. Londonski Tauer se od 1988. nalazi na spisku svjetske baštine Unesko.

